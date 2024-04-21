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Почему кошки виляют задом перед прыжком: загадка их поведения

Почему кошки виляют задом перед прыжком

4:28
Зоосфера » Кошки

Кошки становятся непрерывным источником развлечения для людей, с которыми они живут. Они не только согревают наши колени и успокаивают мурлыканьем, но и предоставляют уникальную возможность наблюдать за их поведением в естественной среде.

Почему кошки виляют задом перед прыжком
Фото: Wikipedia by Jennifer Barnard is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Сегодня мы рассмотрим очаровательную привычку наших питомцев — покачивание задом перед прыжком. Такую же тактику применяют не только домашние кошки: многие крупные представители семейства кошачьих, такие как львы, тигры, леопарды и ягуары, иногда делают небольшие приготовительные движения перед атакой. Но в чем причина этого поведения?

Как и в случае с множеством других странных привычек животных, существует множество теорий, пытающихся объяснить это явление. Однако, правда остается известной лишь самим кошкам, которые не торопятся делиться ею. Некоторые ветеринары считают, что покачивание задом — это физическая подготовка, помогающая животным успешно атаковать добычу и, следовательно, обеспечивать себя необходимой пищей для выживания.

"Когда кошки совершают прыжок, им необходимо приобрести скорость, используя обе задние конечности одновременно. Обычно при ходьбе животные двигают задние лапы поочередно, но при прыжках и нападениях они используют их синхронно", — объясняет ветеринарный врач Кэти Гржиб.

Наши пушистые друзья также могут проверять прочность поверхности перед прыжком. Если кошка собирается прыгать с неустойчивого или каменистого грунта, результаты могут быть разнообразными — от забавных до действительно опасных. Несколько проверочных движений задними лапами могут помочь им совершить удачный прыжок.

"Когда кошки готовы к атаке, они могут двигать задними конечностями вперед-назад, чтобы убедиться в устойчивости. Это позволяет им определить, насколько надежна поверхность для прыжка, и способны ли они преодолеть расстояние безопасно. Я не видела доказательств того, что дикие кошки ведут себя так же, но считается, что это поведение может быть врожденным. Поэтому я предполагаю, что все это происходит, хотя и в меньшей степени, чем у домашних кошек", — говорит Гржиб.

Возможно, покачивание задом — это способ планирования следующего действия?

"Кажется, что кошки подготавливают свои мышцы к серьезной атаке, разрабатывая стратегию через небольшие движения передними и задними конечностями — подобно тому, как делает гольфист, подбираясь к удару клюшкой, или бейсболист, готовясь к броску", — отмечает ветеринар Меган Э. Херрон.

И это только некоторые из предположений! Мерилин Кригер, эксперт по поведению кошек, также не уверена в точной природе покачивания задом, но готова поделиться некоторыми предположениями на этот счет.

"Когда кошки играют и охотятся, в их организме происходит выброс дофамина, который может влиять на их движения, — говорит Кригер. — Покачивание задом может быть способом выделения лишней энергии для уточнения атаки. Как только добыча поймана, выделение дофамина прекращается".

Эксперты до сих пор не уверены, является ли это поведение выученным или врожденным рефлексом. Хотя игры домашних котят могут казаться просто милым и безобидным развлечением, на самом деле они являются продолжением охоты и постоянным источником тренировки для животных в реальной жизни.

"Когда котята играют, они учатся и развивают свои навыки, — говорит Кригер. — Они не только тренируются, но и укрепляют свои мышцы".

При внимательном взгляде можно заметить, что мы тоже прибегаем к подобным действиям. Спортсмены, будь то бейсболисты, гольфисты или спринтеры, регулярно разминают мышцы перед началом игры; разминка является важной частью тренировок или занятий спортом. Такие движения могут быть просто человеческим аналогом покачивания задом у кошек.

"Я действительно считаю, что мотивация этого поведения довольно проста. Одной из целей кошек является подготовка к атаке, разогрев мышц, сосредотачиваясь и направляясь к добыче. Возможно, также играет роль некоторое возбуждение или нервная энергия", — заключает Кригер.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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