Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэлектрик раскрыл способ завести машину, если отказал бесключевой доступ
Канцлер ФРГ обещал Украине "утешительный приз" в виде шести систем ПВО
Почему закрывать кредиты досрочно невыгодно?
Посадите на участке тсугу
Леонида Слуцкого назвали лучшим тренером месяца в чемпионате Китая
Ученые заявили, что вызывающие пародонтоз бактерии могут спровоцировать рак
Министр обороны Эстонии смеет угрожать России
Генри Кавилл заявил, что ему не везёт со сценами после титров
Врач Илюхина: ошибкой является отсутствие комплексного подхода при лечении запора
Это самые дорогие породы кошек: скребите по сусекам, чтобы приобрести хотя бы одну из них

Россиянам назвали самые дорогие породы кошек

3:43
Зоосфера » Кошки

Кошки являются одними из самых популярных домашних питомцев. Многие люди привлекаются к этим очаровательным созданиям и выбирают их как компаньонов из различных источников: кто-то находит на улице и принимает в дом, кто-то обращается в приют, а есть и те, кто предпочитает покупать.

Россиянам назвали самые дорогие породы кошек
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Цены на котят могут значительно различаться в зависимости от их породы и возраста. Давайте рассмотрим несколько пород, стоимость которых может быть высокой и которые редко встречаются в повседневной жизни.

Саванна — самая дорогая порода кошек в мире, представляющая собой гибрид африканского сервала и домашней кошки. У этой породы яркий экзотический окрас шерсти, высокий рост в холке (около 60 см) и вес до 15 кг. Саванны отличаются длинным телом, длинными лапами, вытянутой шеей и большими круглыми ушами. Глаза у них красивые, большие и широко расставленные, с золотистой радужкой. Саванны адаптируются к различным условиям жизни и требуют лишь достаточно просторного пространства для активной деятельности, а также вашей любви и заботы. Их спокойный характер помогает им ладить с другими животными, и они могут проявлять преданность даже больше, чем некоторые собаки. Продолжительность жизни составляет около 17-20 лет, а стоимость котенка может достигать 1,5 миллиона рублей.

Као-Мани занимают второе место по стоимости, представляя собой гордую тайскую породу. У них среднее мускулистое телосложение, овальные уши и красивые глаза с различными оттенками. Эти кошки обладают дружелюбным и ласковым характером, хорошо ладят с детьми, другими домашними животными и даже незнакомцами. Они плохо переносят одиночество, поэтому для них важно иметь компаньона. Стоимость белоснежного котенка этой породы может достигать 700 000 рублей.

Тойгеры занимают третье место. Эта порода напоминает мини-версию тигра с широкими костями и мускулистым телосложением. Они имеют уникальный табби-окрас на шерсти, что придает им дикий вид. Несмотря на это, тойгеры добрые и уравновешенные, любят играть, но не навязываются. Они легко общаются с другими животными и людьми. Из-за некоторых генетических особенностей, их средняя продолжительность жизни составляет около 15 лет, а цены на них варьируются от 60 000 до 250 000 рублей.

Эльфы занимают четвертое место. Это относительно новая порода бесшерстных кошек, появившаяся благодаря скрещиванию американского керла с канадским сфинксом. Их особенностью являются широкие уши, которые плавно загибаются в дугу на кончиках. Эльфы имеют добрый и ласковый характер, хорошо ладят с людьми и другими животными. Из-за своей относительной молодости породы, информации о генетических отклонениях и продолжительности жизни пока нет. Но из-за их популярности цены на эльфов могут достигать 175 000 рублей.

Египетские Мау занимают пятое место и являются легендарной короткошерстной породой кошек. У них клиновидная форма головы, характерный рисунок на шерсти и миндалевидные глаза. Эти кошки общительны и не любят одиночество, предпочитая быть рядом с хозяином. Стоимость котенка Египетского Мау составляет около 100 000 рублей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии

Академик Алексеенко рассказал о развитии самого прогрессивного типа зелёной энергетики в России.

Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Лётчик ВВС Франции: Макрон — марионетка США, но у Украины нет шансов Любовь Степушова Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Последние материалы
Тренер "Динамо" Личка назвал две вещи, которых ему не хватает в России
Лиз Трасс заявила, что хочет победы Трампа на выборах в США
Посадите на участке блетиллу
Яна Поплавская рассказала о помощи советских бардов Никитиных ВСУ
Станислав Садальский рассказал о "природном аспирине"
Селин Дион выпустит фильм о неизлечимой болезни 25 июня
Несложные советы для достижения гладких и сияющих волос
Эксперт Онищенко прогнозирует трехкратное увеличение рынка аренды в РФ
Соседов возвращается в шоу "Суперстар!" после увольнения с телеканала НТВ
Как приготовить холодный кофе с корицей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников