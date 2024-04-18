Это самые дорогие породы кошек: скребите по сусекам, чтобы приобрести хотя бы одну из них

Россиянам назвали самые дорогие породы кошек

3:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки являются одними из самых популярных домашних питомцев. Многие люди привлекаются к этим очаровательным созданиям и выбирают их как компаньонов из различных источников: кто-то находит на улице и принимает в дом, кто-то обращается в приют, а есть и те, кто предпочитает покупать.

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Цены на котят могут значительно различаться в зависимости от их породы и возраста. Давайте рассмотрим несколько пород, стоимость которых может быть высокой и которые редко встречаются в повседневной жизни.

Саванна — самая дорогая порода кошек в мире, представляющая собой гибрид африканского сервала и домашней кошки. У этой породы яркий экзотический окрас шерсти, высокий рост в холке (около 60 см) и вес до 15 кг. Саванны отличаются длинным телом, длинными лапами, вытянутой шеей и большими круглыми ушами. Глаза у них красивые, большие и широко расставленные, с золотистой радужкой. Саванны адаптируются к различным условиям жизни и требуют лишь достаточно просторного пространства для активной деятельности, а также вашей любви и заботы. Их спокойный характер помогает им ладить с другими животными, и они могут проявлять преданность даже больше, чем некоторые собаки. Продолжительность жизни составляет около 17-20 лет, а стоимость котенка может достигать 1,5 миллиона рублей.

Као-Мани занимают второе место по стоимости, представляя собой гордую тайскую породу. У них среднее мускулистое телосложение, овальные уши и красивые глаза с различными оттенками. Эти кошки обладают дружелюбным и ласковым характером, хорошо ладят с детьми, другими домашними животными и даже незнакомцами. Они плохо переносят одиночество, поэтому для них важно иметь компаньона. Стоимость белоснежного котенка этой породы может достигать 700 000 рублей.

Тойгеры занимают третье место. Эта порода напоминает мини-версию тигра с широкими костями и мускулистым телосложением. Они имеют уникальный табби-окрас на шерсти, что придает им дикий вид. Несмотря на это, тойгеры добрые и уравновешенные, любят играть, но не навязываются. Они легко общаются с другими животными и людьми. Из-за некоторых генетических особенностей, их средняя продолжительность жизни составляет около 15 лет, а цены на них варьируются от 60 000 до 250 000 рублей.

Эльфы занимают четвертое место. Это относительно новая порода бесшерстных кошек, появившаяся благодаря скрещиванию американского керла с канадским сфинксом. Их особенностью являются широкие уши, которые плавно загибаются в дугу на кончиках. Эльфы имеют добрый и ласковый характер, хорошо ладят с людьми и другими животными. Из-за своей относительной молодости породы, информации о генетических отклонениях и продолжительности жизни пока нет. Но из-за их популярности цены на эльфов могут достигать 175 000 рублей.

Египетские Мау занимают пятое место и являются легендарной короткошерстной породой кошек. У них клиновидная форма головы, характерный рисунок на шерсти и миндалевидные глаза. Эти кошки общительны и не любят одиночество, предпочитая быть рядом с хозяином. Стоимость котенка Египетского Мау составляет около 100 000 рублей.