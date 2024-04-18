Проще шлакоблоки грызть: из чего делают кошачий корм

Ученые рассказали о составе кошачьего корма

3:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Существует множество точек зрения среди владельцев кошек относительно корма для их питомцев. Некоторые возмущаются излишне привлекательными названиями на упаковках, в то время как другие считают, что кошачий корм — лишь способ избавления от пищевых отходов.

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Где здесь правда? Интересно, что как для кошачьего корма с разными привлекательными названиями, так и для обычной человеческой пищи, типа макаронных изделий или сосисок, название уже не играет такой роли, как его состав. Состав продукта можно найти на упаковке, но не всегда он понятен. Например, термин "мясо" может означать, что продукт был обработан и измельчен в порошок.

Затем, в зависимости от конечного продукта — будь то "хрустящие подушечки" или "нежная мякоть" — добавляются соответствующие ингредиенты, такие как эмульгаторы и загустители. Для привлечения внимания кошек и стимулирования их аппетита используются ароматизаторы, включая экстракты различных растений, таких как розмарин, фенхель, ромашка и имбирь.

Но полезно ли это или вредно? Корм для кошек является концентрированным источником питания, который может содержать повышенное содержание холестерина. Для смягчения его воздействия и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний могут добавляться компоненты, связывающие желчные кислоты, такие как статины.

Однако, даже если расшифровать все ингредиенты на упаковке корма и понять их химический состав, не следует сразу делать выводы о качестве продукта. Производители кошачьего корма не всегда искренни, иначе кошки, потребляющие готовый корм, были бы питательно сыты, как космонавты.

Когда речь идет о "мясе", указанном на упаковке корма, это может включать в себя не только мышцы, но и жир, хрящи, сухожилия, кожу и кровеносные сосуды. Например, диафрагма и сердце также могут быть классифицированы как "мясо". Однако рыба и птица не относятся к этому термину, зато свинина, козлятина, говядина и ягнятина считаются таковыми автоматически. Второстепенные компоненты включают в себя отходы, такие как ноги, головы, кишки, печень и сердце, которые часто используются в дешевых кормах.

В процессе производства корма микроорганизмы, жиры и влага удаляются из сырья, оставляя только минералы и белки. "Мясная мука" может включать ткани различных млекопитающих, хотя производитель не всегда указывает вид используемых животных. Мясокостная мука может содержать кости, но их происхождение может оставаться невыясненным.

Для связывания компонентов добавляют ячмень, рис, кукурузу и картофель, а для улучшения вкуса — масла и жиры. Витамины и минералы, как правило, добавляются искусственно. Консерванты неизбежно присутствуют в кормах для обеспечения их долгого срока годности, хотя производитель обязан указать их вид.