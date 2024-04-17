Они умеют считать: ученые назвали животных, которые готовы посоревноваться с вами в математике

Ученые выявили у грызунов навык считать

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследователи из Городского университета Гонконга и Китайского университета Гонконга обнаружили, что крысы обладают способностью к счету.

Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

В ходе нового исследования ученые применили искусственный интеллект, нейроманипуляцию и специальные методы обучения, чтобы выяснить, могут ли крысы считать. Команда исследователей разработала специальный алгоритм для создания звуковых стимулов, позволяющий животным сосредотачиваться исключительно на цифрах, минимизируя другие возможные отвлекающие факторы. Ученые также старались обучать крыс таким образом, чтобы понятия "больше" или "меньше" не были связаны с конкретными числами.

Эксперимент показал, что крысы, не имеющие предварительных знаний о числах, смогли приобрести понимание чисел путем ассоциации звуковых сигналов с определенным количеством и типами пищи. После обучения животные смогли распознать, что различное количество звуковых сигналов (например, два или три) соответствует разным порциям еды, и они акцентировали внимание на этих сигналах при выборе пищи.

Ученые также обнаружили, что блокировка определенной области мозга крыс, известной как задняя теменная кора, подавляла их способность к счету. Однако оценка объема сохранялась. Это открытие, по мнению исследователей, приближает нас к пониманию принципов функционирования мозга животных.