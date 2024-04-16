Хитрый, но простой способ. Как дать вашему питомцу лекарство?

Как по-хитрому можно давать кошке лекарство?

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки, как и дети, не всегда легко переносят лечение. Они могут воспринимать его как угрозу своей жизни, поэтому многие хозяева выискивают разные способы, чтобы дать питомцу необходимое лекарство.

Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.

Ветеринары и владельцы кошек постоянно ищут различные способы, чтобы обеспечить животному необходимое лечение, минуя стресс и конфликты.

Существует множество методов. Некоторые хозяева используют специальные таблеткодаватели или скрывают препарат в любимой еде питомца. Тем не менее, не всегда это работает, особенно если кошка непривередлива в пище или испытывает страх при приближении с шприцем.

Одним из необычных, но эффективных методов оказалось "пачкание" кошки лекарством. Этот способ заключается в том, чтобы нанести препарат на шерсть животного в месте, где оно сможет его слизать. Например, таблетку можно истолочь и смешать с кремообразным лакомством, которое кошка обязательно будет вылизывать.

Данный метод особенно подходит для тех случаев, когда другие способы подачи лекарства не приносят результатов. И, хотя "пачкание" кошки может показаться не совсем этичным, но важно помнить, что главная цель — обеспечить питомцу необходимое лечение, минимизируя стресс как для животного, так и для хозяина.