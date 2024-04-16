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Сигналы, при которых их нельзя гладить: язык жестов кошек

Язык жестов кошек: как понять, когда их лучше не гладить

1:34
Зоосфера » Кошки

Согласно Всемирной декларации благосостояния животных, каждый питомец имеет право на 5 свобод: от голода и жажды, от боли, травм и болезней, от дискомфорта, от страха и стресса, а также свободу естественного поведения. Поэтому, прежде чем ласкать вашего питомца, задумайтесь, действительно ли он этого хочет.

Язык жестов кошек: как понять, когда их лучше не гладить
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как же узнать, что животное желает общения или нет? Оказывается, кошки общаются с нами при помощи языка жестов.

Если при вашем приближении кот встал и ушел, это явный сигнал того, что ему неудобно находиться рядом с вами. Не стоит преследовать его, так как продолжение контакта в данной ситуации может быть воспринято как насилие. То, что питомец живет у вас дома, не дает вам права трогать его в любой момент.

Если же кот не убежал, но заметно напрягся, не стоит навязывать ему ласку. Напряженная поза животного может сигнализировать о его дискомфорте. Подходите ближе к кошке лишь тогда, когда она сама выразит желание налаживать контакт.

Если питомец дает себя погладить, но вдруг атакует, обратите внимание на признаки недовольства до того, как ситуация выйдет из-под контроля.

Некоторые признаки раздражения у кошек — это замершая поза, дергающийся хвост, сложенные уши и суженные зрачки.

Помните, следует уважать желания и настроения своего питомца, чтобы поддерживать доверие и избегать неприятностей. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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