Дождутся из армии: это самые верные породы собак

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1:29
Зоосфера » Собаки

Характер и темперамент каждой собаки уникальны. Некоторые выдаются отличными охотниками, в то время как другие проявляют высокую степень защиты по отношению к своему дому. Однако существуют породы, с которыми сложно наладить отношения с новыми хозяевами, что делает этот фактор значимым перед принятием решения о заведении питомца.

Кинологи назвали самые верные породы собак
Фото: Wikipedia by Austin Kirk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Порода чау-чау привлекает своей милой внешностью, но не стоит доверяться ей, ведь у собак этой породы непростой характер. Они часто привязываются только к одному хозяину, что делает адаптацию к новым владельцам сложной и часто полной сюрпризов.

Ротвейлеры, будучи достаточно умными, могут стать преданными друзьями при правильном воспитании. Однако передача взрослых ротвейлеров новым владельцам может быть рискованным, так как эти собаки могут проявлять непредсказуемое поведение в новой среде.

Сибирские хаски также могут испытывать трудности в установлении отношений с новыми хозяевами из-за их нехотения приспосабливаться к изменениям и осторожности по отношению к незнакомцам. Поэтому в новом доме важно быть готовым к различным неожиданностям, включая попытки уйти от новых владельцев.

Алабаи, считаясь упрямыми и обидчивыми, могут испытывать трудности в принятии нового хозяина. Ожидать от них послушного поведения не стоит, поскольку их натура обычно непредсказуема.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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