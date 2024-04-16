Новый подход к воспитанию: как одной командой изменить поведение вашей собаки?

Как научить собаку команде "нельзя"

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Обучение собаки команде "нельзя" является важным аспектом ее воспитания. Эта команда помогает контролировать поведение питомца и предотвращать нежелательные действия. Вот несколько шагов, которые помогут вам научить свою собаку этой важной команде.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Подготовка: Прежде чем приступить к обучению, убедитесь, что у вас есть достаточно вкусных лакомств для мотивации вашей собаки. Выберите такие угощения, которые ваш питомец особенно любит и которые он будет желать получить.

Установление контекста: Определите, когда и где вы будете использовать команду "нельзя". Будьте последовательны в применении команды, чтобы ваша собака понимала, что определенное поведение нежелательно в любой ситуации.

Начните с базовых команд: Прежде чем приступить к обучению команде "нельзя", убедитесь, что ваша собака хорошо знает базовые команды, такие как "сидеть", "лежать" и "фу". Это поможет ей лучше понимать, что от нее требуется.

Используйте игровое поведение: Когда ваша собака начинает делать что-то нежелательное, используйте команду "нельзя" и сразу после этого перенаправьте ее внимание на какое-то другое занятие. Например, если она грызет мебель, дайте ей игрушку или жевательную кость.

Награждайте желаемое поведение: Когда ваша собака реагирует правильно на команду "нельзя", немедленно поощряйте ее лакомством и положительной оценкой.

Будьте последовательными и терпеливыми: Обучение требует времени и терпения. Будьте последовательными в применении команды "нельзя" и не забывайте поощрять желаемое поведение.

Избегайте наказания: Использование физического наказания или грубых методов в обучении может вызвать стресс у вашей собаки и даже усугубить проблемное поведение. Помните, что позитивные методы обучения обычно эффективнее и безопаснее.

Практикуйте регулярно: Практикуйте команду "нельзя" регулярно в различных ситуациях, чтобы ваша собака лучше усвоила ее и могла применять в разных контекстах.