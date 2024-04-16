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Многовековая вражда: что стоит у истоков войны между кошками и собаками

Ученые рассказали, почему кошки и собаки не любят друг друга

2:09
Зоосфера

Соперничество между кошками и собаками стало общеизвестным явлением, но не всегда мы задумываемся о корнях этого конфликта. Несмотря на это, многие решают завести обеих питомцев, а некоторые даже не ограничиваются одним.

Ученые рассказали, почему кошки и собаки не любят друг друга
Фото: openverse.org by jillmotts is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Ключевыми факторами кошачье-собачьего антагонизма являются несколько моментов. Собачья хищная природа заставляет их реагировать на меньших животных как на потенциальную дичь. Например, боевые собаки обладают агрессивностью к другим животным, а также к людям, которые вызывают подозрения. Их охотничий инстинкт делает их опасными для кошек.

Кроме того, собаки по своей природе стайные животные, им необходимо общение. Они активно ищут контакт, даже с кошками, в то время как кошки склонны к одиночеству и не так нуждаются в общении с другими кошками. Поэтому попытки соединить кошку и собаку обычно оказываются неудачными: собака проявляет интерес, а кошка убегает, что только разжигает интерес со стороны собаки.

Конфликт за территорию имеет глубокие исторические корни. Собаки, в целом, более терпимы к наличию различных видов животных в своей территории.

Существует древняя легенда о вражде между собаками и кошками. По китайскому мифу, дочь правителя была спасена бездомной собакой, но затем кошки уничтожили указ о благодарности, что привело к непримиримой вражде между этими видами.

Когда кошка и собака вынуждены жить под одной крышей, они вынуждены находить способы сосуществования. Иногда это приводит к крепкой дружбе, а иногда они просто привыкают к соседству и стараются сохранять нейтралитет.

Отношения между кошкой и собакой в домашних условиях зависят от характера и воспитания питомцев. Правильное формирование отношений может привести к мирному сосуществованию. В сельской местности кошки и собаки часто бегают на свободе и, несмотря на естественную неприязнь, они умудряются находить общий язык.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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