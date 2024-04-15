Она просто вас обожает: три признака, которые кричат о кошачьей любви к вам

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Эксперты дали ответ, как понять, что кошка вас любит

1:04
Зоосфера » Кошки

Многим хотелось бы ощущать определенную уверенность в том, что мы хотя бы немного значимы для наших домашних животных, так как мы сами испытываем к ним самые добрые и нежные чувства.

Эксперты дали ответ, как понять, что кошка вас любит
Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кошки не всегда отвечают нам взаимностью, поэтому важно обращать внимание на их поведение, чтобы понять, что они нам сообщают.

Какие жесты кошки проявляют, когда чувствуют любовь?

  • "Молочный шаг": это поведение кошки усваивают еще в раннем возрасте, массируя маму для получения молока. Этот жест напоминает им приятные моменты детства. Если взрослая кошка делает это с вами, это свидетельствует о хороших отношениях между вами.
  • Поцелуи: если кошка вас любит, она будет облизывать вас. Этот жест является очень важным, так как через него кошка коммуницирует с другими животными, показывая, что вы уже заняты.
  • Вас встречают: обычно кошки не выходят на встречу своим хозяевам у двери и не смотрят в окна в их поисках. Но если речь идет о настоящей любви и укрепленных отношениях, они могут проявить такое необычное поведение.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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