Она просто вас обожает: три признака, которые кричат о кошачьей любви к вам

Эксперты дали ответ, как понять, что кошка вас любит

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многим хотелось бы ощущать определенную уверенность в том, что мы хотя бы немного значимы для наших домашних животных, так как мы сами испытываем к ним самые добрые и нежные чувства.

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Кошки не всегда отвечают нам взаимностью, поэтому важно обращать внимание на их поведение, чтобы понять, что они нам сообщают.

Какие жесты кошки проявляют, когда чувствуют любовь?

"Молочный шаг" : это поведение кошки усваивают еще в раннем возрасте, массируя маму для получения молока. Этот жест напоминает им приятные моменты детства. Если взрослая кошка делает это с вами, это свидетельствует о хороших отношениях между вами.

: это поведение кошки усваивают еще в раннем возрасте, массируя маму для получения молока. Этот жест напоминает им приятные моменты детства. Если взрослая кошка делает это с вами, это свидетельствует о хороших отношениях между вами. Поцелуи : если кошка вас любит, она будет облизывать вас. Этот жест является очень важным, так как через него кошка коммуницирует с другими животными, показывая, что вы уже заняты.

: если кошка вас любит, она будет облизывать вас. Этот жест является очень важным, так как через него кошка коммуницирует с другими животными, показывая, что вы уже заняты. Вас встречают: обычно кошки не выходят на встречу своим хозяевам у двери и не смотрят в окна в их поисках. Но если речь идет о настоящей любви и укрепленных отношениях, они могут проявить такое необычное поведение.