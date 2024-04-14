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Кошачьи гонки: почему кошка бесится и носится по дому как ненормальная?

Почему кошки носятся по дому?

1:09
Зоосфера » Кошки

Почти каждый владелец кошки сталкивается с ситуацией, когда их питомец внезапно начинает метаться по дому с невероятной скоростью, создавая шум и беспорядок.

Почему кошки носятся по дому?
Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.

Это поведение, известное как Frenetic Random Activity Periods (FRAPs), является типичным для кошек любого возраста. Однако, если такие "гонки" происходят слишком часто, это может свидетельствовать о скрытых проблемах.

Причины подобного поведения у кошек могут быть разнообразны. Нередко причиной начала подобных выходок является наличие игрушек или других стимулов, за которыми кошка пытается погнаться.

Также избыток энергии или стресс могут спровоцировать подобное поведение. Важно отметить, что если гонки становятся регулярным явлением или мешают сну вашей семьи, стоит принять меры.

Чтобы помочь кошке справиться с лишней энергией, рекомендуется играть с ней больше и предоставить физические нагрузки.

Также стоит обратиться к ветеринару, если подозреваете, что поведение питомца вызвано заболеванием. Наблюдая за поведением своей кошки и реагируя на изменения, вы сможете обеспечить ей здоровую и счастливую жизнь.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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