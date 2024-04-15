Как отвадить чужих котов от своего участка: многолетние методики опытных хозяев

Опытные хозяева рассказали о методах отогнать чужих котов со своего участка

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие жильцы частных домов сталкиваются с проблемой, когда коты из соседства ведут себя на их участке, как будто это их собственная территория. Они не только бродят по двору, но и могут оставлять следы, употреблять еду из мисок домашних питомцев и т. д. Это может вызвать недовольство даже у тех, кто любит кошек. Для решения этой проблемы были разработаны методы, которые не наносят вреда животным, но заставляют их держаться подальше.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Вот несколько правил, которые следует соблюдать регулярно. Например, не стоит оставлять миску с едой для своего кота на улице, даже если у вас есть свой питомец. Кормление следует проводить под присмотром, а если еда осталась в миске, лучше убрать ее в закрытое помещение. Нужно также внимательно проверить участок на наличие укрытий для нежелательных гостей и немедленно избавиться от таких мест.

Коты предпочитают места с высокой травой или сухой землей для отдыха. Регулярное увлажнение земли на участке может отпугнуть их.

Существует несколько растений, которые не только украсят ваш участок, но и отпугнут кошек своим ароматом. К ним относятся мята, лаванда, колеус, лимонный тимьян, рута, герань, кайенский перец, абсент и канина. Растения цитрусовых также могут быть эффективны для южных регионов.

Дополнительные меры могут включать установку разбрызгивателей воды, отпугивателей с низкими частотами и даже рассыпание кофейной гущи по границе участка. Некоторые также прибегают к использованию помета диких хищных кошек, например, льва, который можно приобрести в магазинах для животных.