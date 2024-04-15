Как отвадить чужих котов от своего участка: многолетние методики опытных хозяев

Многие жильцы частных домов сталкиваются с проблемой, когда коты из соседства ведут себя на их участке, как будто это их собственная территория. Они не только бродят по двору, но и могут оставлять следы, употреблять еду из мисок домашних питомцев и т. д. Это может вызвать недовольство даже у тех, кто любит кошек. Для решения этой проблемы были разработаны методы, которые не наносят вреда животным, но заставляют их держаться подальше.
Вот несколько правил, которые следует соблюдать регулярно. Например, не стоит оставлять миску с едой для своего кота на улице, даже если у вас есть свой питомец. Кормление следует проводить под присмотром, а если еда осталась в миске, лучше убрать ее в закрытое помещение. Нужно также внимательно проверить участок на наличие укрытий для нежелательных гостей и немедленно избавиться от таких мест.
Коты предпочитают места с высокой травой или сухой землей для отдыха. Регулярное увлажнение земли на участке может отпугнуть их.
Существует несколько растений, которые не только украсят ваш участок, но и отпугнут кошек своим ароматом. К ним относятся мята, лаванда, колеус, лимонный тимьян, рута, герань, кайенский перец, абсент и канина. Растения цитрусовых также могут быть эффективны для южных регионов.
Дополнительные меры могут включать установку разбрызгивателей воды, отпугивателей с низкими частотами и даже рассыпание кофейной гущи по границе участка. Некоторые также прибегают к использованию помета диких хищных кошек, например, льва, который можно приобрести в магазинах для животных.
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