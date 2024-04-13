Все хвостатые немного Хатико: почему собаки такие верные

Почему собаки такие преданные и любят людей

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Идея собачьей верности часто идеализируется и преувеличивается. Люди проецируют на собак качества, которых им не хватает в окружающих, поэтому важно рассматривать этот аспект объективно. Существуют определенные причины, по которым собаки проявляют верность, которая может быть ключом к пониманию этого феномена.

Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Собаки, подобно людям, обладают эмоциями, такими как любовь, страх, желание быть рядом, привязанность. Они способны мыслить, но их интеллект уступает человеческому. Оценочное мышление — одно из отличий между животными и людьми, поэтому собаки воспринимают окружающих безоценочно.

Инстинкт выживания играет значительную роль в формировании собачьей верности. Стая для собаки — это гарант безопасности, поэтому они проявляют верность своей стае. Выработка привязанности основана на выработке гормона окситоцина, который активируется во время важных взаимодействий в стае.

История с Хатико — самая известная аллегория верности — основана именно на этом эффекте. На самом деле верность Хатико — следствие психического нарушения. Собака не обязательно всегда верна кому-то одному. Механизм запечатления, как уже говорилось, может возникать и во время игр, почесываний. Если все члены семьи играют с собакой, проводят с ней время, преодолевают трудности — и в этот момент происходит выброс окситоцина — то тогда собака может привязаться и быть верной нескольким членам семьи.