Всё дело в еде? В чем секрет собачьей преданности и любви к человеку?

Почему собаки так любят своих хозяев?

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки всегда были и остаются первыми друзьями человека. Их преданность, верность и послушание делают их идеальными спутниками. Недавние исследования в Университете Эмори показали, что собаки действительно испытывают чувства к своим хозяевам.

Фото: flickr. com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Проведенный с использованием аппарата магнитно-резонансной томографии эксперимент выявил, что контакты с хозяевами активизируют у разных собак участок мозга, ответственный за удовольствие и наслаждение.

Исследование также подтвердило, что собаки реагируют не только на материальные блага, такие как еда, но и на нежность, заботу и добрые слова со стороны хозяев. Они испытывают радость от общения с ними и выделяют "гормон счастья" — окситоцин, который выделяется в процессе укрепления доверия и социальных связей.

Таким образом, собаки любят своих хозяев искренне и беззаветно, не только за материальные блага, но и за то теплое чувство, которое они дарят своим присутствием, вниманием и преданностью. Поэтому собачья любовь намного глубже и значительнее, чем просто забота о питании.