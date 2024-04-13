Всё дело в еде? В чем секрет собачьей преданности и любви к человеку?

Собаки всегда были и остаются первыми друзьями человека. Их преданность, верность и послушание делают их идеальными спутниками. Недавние исследования в Университете Эмори показали, что собаки действительно испытывают чувства к своим хозяевам.
Проведенный с использованием аппарата магнитно-резонансной томографии эксперимент выявил, что контакты с хозяевами активизируют у разных собак участок мозга, ответственный за удовольствие и наслаждение.
Исследование также подтвердило, что собаки реагируют не только на материальные блага, такие как еда, но и на нежность, заботу и добрые слова со стороны хозяев. Они испытывают радость от общения с ними и выделяют "гормон счастья" — окситоцин, который выделяется в процессе укрепления доверия и социальных связей.
Таким образом, собаки любят своих хозяев искренне и беззаветно, не только за материальные блага, но и за то теплое чувство, которое они дарят своим присутствием, вниманием и преданностью. Поэтому собачья любовь намного глубже и значительнее, чем просто забота о питании.
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