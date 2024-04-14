Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Константинов рассказал, как понять, что рулевой механизм неисправен
Daily Mail: уменьшение частоты моргания может свидетельствовать о наличии болезни Паркинсона
Рост зарплат может привести к усилению разрыва между динамикой доходов и производительности труда
Топ главных ошибок в интерьере дачи
Минтранс требует ужесточить меры по защите аэропортов от атак БПЛА
В США создали автономный подводный дрон
Ошибки водителей, из-за которых облезает лак на кузове автомобиля
В России покажут фильмы, представленные на Каннском кинофестивале
Украсьте сад этой елью
Считает вас беспомощным: для чего кошка постоянно носит пойманных мышек в дом

Эксперты рассказали, почему кошка несет в дом пойманных мышей

1:55
Зоосфера » Кошки

Иногда кошки могут поставить в затруднительное положение своих владельцев, унося им "в подарок" свою добычу — мышь. Мало кто знает, как поступить в такой ситуации, но важно правильно реагировать, чтобы не задеть питомца. Кошки воспринимают мир и своих хозяев по-своему, поэтому этот жест имеет для них особое значение.

Эксперты рассказали, почему кошка несет в дом пойманных мышей
Фото: openverse.org by mongider is licensed under CC BY-SA 2.0.

Иногда даже кошки, которые не планируют есть мышей, все же охотятся. Кошкам, проживающим в частных домах, часто приходится ловить мышей, ведь это их естественное поведение. Несмотря на то, что некоторые кошки могут быть ленивыми и ожидать, когда их покормят, их хищный инстинкт иногда приводит к охоте. Грызуны и насекомые составляют часть диеты кошек, поэтому они их и ловят. Поэтому неудивительно, что хозяевам квартирных кошек приносится мышь, когда кошка оказывается на природе. Для кошек это всего лишь проявление их природы.

Кошки имеют свои прайды, и хотя они известны своим независимым характером, они также способны образовывать сообщества. Это можно наблюдать в домах, где проживает несколько кошек. Между ними устанавливаются иерархические отношения, а они сами выделяются на лидеров, подчиненных и тихонь. Кошка, живущая среди людей, также может воспринимать своих владельцев как свой прайд и соответственно распределять роли в этом "прайде".

Важно не обижать кошку в таких случаях. Нельзя ругать ее или выбрасывать мышь перед ней. Если кошка приносит мышь своему хозяину, она, возможно, считает, что он нуждается в еде, и хочет помочь ему. Иногда мышь даже не мертва, чтобы кошка могла показать своему хозяину, как охотиться. Лучше всего принять такой "подарок" с благодарностью, похвалить кошку и забрать мышь, чтобы спрятать ее. Потом можно вынести ее из дома и убрать, избегая контакта с грызунами, которые могут переносить различные болезни.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Принц Гарри и король Чарльз приближаются к примирению
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Как правильно извиниться перед кошкой, если наступили ей на лапу или хвост: находим общий язык
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Топ-3 стильных решений для тонких волос: как выбрать идеальную стрижку
Топ-3 стильных решений для тонких волос: как выбрать идеальную стрижку
Последние материалы
Автор книги Кальдези: диабетикам подходя овощные котлеты и морепродукты
Аналитик Зварич: при снижении ставки доход по вкладу тоже сокращается
Квартира Аллы Пугачевой в центре Москвы будет сдаваться за 350 тыс. руб
Топ-5 мест в Минеральных водах, обязательный к посещению
Космос станет площадкой для военных учений
CNN назвало атаку Израиля иранскими дронами самой мощной в истории человечества
В Израиле сообщили, что сбили 99% из 150 запущенных Ираном ракет
Автоэксперт Ревин поделился секретом экономии денег при замене шин
Кинологи назвали самые упрямые породы собак
Модные прически для вьющихся волос в 2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников