Считает вас беспомощным: для чего кошка постоянно носит пойманных мышек в дом

Эксперты рассказали, почему кошка несет в дом пойманных мышей

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда кошки могут поставить в затруднительное положение своих владельцев, унося им "в подарок" свою добычу — мышь. Мало кто знает, как поступить в такой ситуации, но важно правильно реагировать, чтобы не задеть питомца. Кошки воспринимают мир и своих хозяев по-своему, поэтому этот жест имеет для них особое значение.

Фото: openverse.org by mongider is licensed under CC BY-SA 2.0.

Иногда даже кошки, которые не планируют есть мышей, все же охотятся. Кошкам, проживающим в частных домах, часто приходится ловить мышей, ведь это их естественное поведение. Несмотря на то, что некоторые кошки могут быть ленивыми и ожидать, когда их покормят, их хищный инстинкт иногда приводит к охоте. Грызуны и насекомые составляют часть диеты кошек, поэтому они их и ловят. Поэтому неудивительно, что хозяевам квартирных кошек приносится мышь, когда кошка оказывается на природе. Для кошек это всего лишь проявление их природы.

Кошки имеют свои прайды, и хотя они известны своим независимым характером, они также способны образовывать сообщества. Это можно наблюдать в домах, где проживает несколько кошек. Между ними устанавливаются иерархические отношения, а они сами выделяются на лидеров, подчиненных и тихонь. Кошка, живущая среди людей, также может воспринимать своих владельцев как свой прайд и соответственно распределять роли в этом "прайде".

Важно не обижать кошку в таких случаях. Нельзя ругать ее или выбрасывать мышь перед ней. Если кошка приносит мышь своему хозяину, она, возможно, считает, что он нуждается в еде, и хочет помочь ему. Иногда мышь даже не мертва, чтобы кошка могла показать своему хозяину, как охотиться. Лучше всего принять такой "подарок" с благодарностью, похвалить кошку и забрать мышь, чтобы спрятать ее. Потом можно вынести ее из дома и убрать, избегая контакта с грызунами, которые могут переносить различные болезни.