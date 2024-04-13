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Как домашние животные помогут справиться с надвигающимся аутизмом: исследование ученых

Ученые заявили, что домашние животные помогают справиться с аутизмом

1:16
Зоосфера

Для многих людей с аутизмом, мир может показаться шумным, непредсказуемым и даже угрожающим. В таких условиях домашние животные могут стать надежными спутниками и эмоциональными поддержками, открывая дверь к новым формам общения и самовыражения.

Ученые заявили, что домашние животные помогают справиться с аутизмом
Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Одна из самых ярких историй — это случай семилетнего Джеймса, у которого диагностировали аутизм в раннем детстве. Родители Джеймса решили завести собаку породы лабрадор-ретривер, и их жизнь изменилась. Собака, по имени Бэйли, стала не только верным другом Джеймса, но и помощником в его обучении. Джеймс начал лучше контролировать свои эмоции, стал более общительным и самостоятельным.

Научные исследования также подтверждают позитивное влияние домашних животных на людей с аутизмом. Одно из недавних исследований в Университете Миссури показало, что взаимодействие с собаками способствует снижению уровня стресса и улучшению социальных навыков у детей с аутизмом.

Для людей с аутизмом регулярное общение с животными может быть эффективным способом улучшить связь с окружающим миром. Животные могут быть предсказуемыми и терпеливыми компаньонами, что создает чувство безопасности и уверенности.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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