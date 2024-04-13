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Домашние птицы как терапевтические питомцы: исцеление через пернатых

Эксперты рассказали, как нас лечат домашние животные

1:25
Зоосфера

В нашем суетливом мире, где стресс и тревога стали повседневностью, появляется все больше исследований, подтверждающих благотворное влияние животных на наше психическое здоровье. И среди многочисленных вариантов терапевтических питомцев особое место занимают домашние птицы.

Эксперты рассказали, как нас лечат домашние животные
Фото: Wikipedia by Josh Berglund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Птицы, будучи нежными и привлекательными созданиями, способны создавать уют и спокойствие в доме. Исследования показывают, что наблюдение за птицами может снижать уровень стресса и тревожности у людей. Даже простое наблюдение за птицами в полете или их пением способно улучшить настроение и снизить уровень агрессии.

Кроме того, уход за птицами требует регулярности и внимания, что способствует установлению ритма и структуры в повседневной жизни и помогает бороться с депрессией и тревожностью. Забота о птицах также может стимулировать процессы выработки окситоцина, гормона, отвечающего за чувство удовлетворения и привязанности, что способствует формированию эмоциональной связи между человеком и питомцем.

Помимо этого, взаимодействие с домашними птицами может быть особенно полезным для людей с ограниченными возможностями или психическими расстройствами. Птицы могут уменьшать симптомы тревоги и паники. Также они могут стать источником социального взаимодействия, помогая человеку преодолевать чувство одиночества и изоляции.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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