Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы

Кошки — это одни из самых привычных домашних животных, и многие люди с удовольствием выбирают их в качестве компаньонов. Когда долгое время приходится покидать дом, собаку не всегда удастся оставить под присмотром, в отличие от кошек, которые могут обойтись и без постоянного присутствия хозяина.
Однако за эту свободу придется заплатить, если оставить питомца дома на длительное время. Эксперты определили максимально допустимый период.
Собаку необходимо выгуливать не менее двух раз в течение 12 часов, чтобы позволить им сходить в туалет и избавиться от лишней энергии.
Кошки более независимы в этом отношении, однако их не стоит оставлять без присмотра более суток. Кошка может справиться с одиночеством в течение 24 часов без особых проблем.
Однако кошка не должна оставаться без присмотра более трех суток, так как это может негативно сказаться на ее психическом состоянии и благополучии.
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