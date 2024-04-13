Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обнародован способ выравнивания вмятин на линолеуме утюгом
Терапевт Кондрахин рассказал, что гиподинамия может привести к гипертонии
Шесть приемов для создания визуального эффекта удлиненных ног
Картошка, запечённая со сметаной и сыром: очень аппетитный гарнир или самостоятельное блюдо
Чудеса природы! Говорим о ели сорта Белобока
Льготная ипотека нужна только застройщикам, заявил депутат Говырин
Стало известно, может ли человек дышать чистым кислородом
"Ну, погоди!" под запретом: почему в Финляндии не показывают мультсериал
Aston Martin останется верным бензиновым двигателям до 2030-х годов, вопреки тренду к электромобилям
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы

Россиянам рассказали, можно ли оставлять кошку одну дома

1:15
Зоосфера » Кошки

Кошки — это одни из самых привычных домашних животных, и многие люди с удовольствием выбирают их в качестве компаньонов. Когда долгое время приходится покидать дом, собаку не всегда удастся оставить под присмотром, в отличие от кошек, которые могут обойтись и без постоянного присутствия хозяина.

Россиянам рассказали, можно ли оставлять кошку одну дома
Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License

Однако за эту свободу придется заплатить, если оставить питомца дома на длительное время. Эксперты определили максимально допустимый период.

Собаку необходимо выгуливать не менее двух раз в течение 12 часов, чтобы позволить им сходить в туалет и избавиться от лишней энергии.

Кошки более независимы в этом отношении, однако их не стоит оставлять без присмотра более суток. Кошка может справиться с одиночеством в течение 24 часов без особых проблем.

  • Для этого перед отъездом нужно обеспечить чистый лоток, а лучше два.
  • Также необходимо предусмотреть несколько мисок с чистой водой, размещенных в разных местах, и обновить запас корма.
  • Важно предоставить развлечения и удобства для отдыха питомца, а также возможность наблюдать за окружающим миром через окно.

Однако кошка не должна оставаться без присмотра более трех суток, так как это может негативно сказаться на ее психическом состоянии и благополучии.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Оргкомитет Игр дружбы не получал отказ от участия атлетов из Бразилии и КНР
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Вдова певца Евгения Кунгурова сорвалась на журналистов из-за расспросов о разводе на траурной церемонии
Вдова певца Евгения Кунгурова сорвалась на журналистов из-за расспросов о разводе на траурной церемонии
Последние материалы
Льготная ипотека нужна только застройщикам, заявил депутат Говырин
"Ну, погоди!" под запретом: почему в Финляндии не показывают мультсериал
Стало известно, может ли человек дышать чистым кислородом
Aston Martin останется верным бензиновым двигателям до 2030-х годов, вопреки тренду к электромобилям
В Грузии возведут новый международный аэропорт
Россиянам рассказали, можно ли оставлять кошку одну дома
Фитнес-инструктор Егор Ходырев объяснил, как тренироваться при варикозе
Ингеборга Дапкунайте: переезд из России и финансовые трудности
Эксперты рассказали, зачем кошка вылизывает человека
В Москве стартует Баскетбольная Лига MEDIA BASKET
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников