Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы

Россиянам рассказали, можно ли оставлять кошку одну дома

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — это одни из самых привычных домашних животных, и многие люди с удовольствием выбирают их в качестве компаньонов. Когда долгое время приходится покидать дом, собаку не всегда удастся оставить под присмотром, в отличие от кошек, которые могут обойтись и без постоянного присутствия хозяина.

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Однако за эту свободу придется заплатить, если оставить питомца дома на длительное время. Эксперты определили максимально допустимый период.

Собаку необходимо выгуливать не менее двух раз в течение 12 часов, чтобы позволить им сходить в туалет и избавиться от лишней энергии.

Кошки более независимы в этом отношении, однако их не стоит оставлять без присмотра более суток. Кошка может справиться с одиночеством в течение 24 часов без особых проблем.

Для этого перед отъездом нужно обеспечить чистый лоток, а лучше два.

Также необходимо предусмотреть несколько мисок с чистой водой, размещенных в разных местах, и обновить запас корма.

Важно предоставить развлечения и удобства для отдыха питомца, а также возможность наблюдать за окружающим миром через окно.

Однако кошка не должна оставаться без присмотра более трех суток, так как это может негативно сказаться на ее психическом состоянии и благополучии.