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Почему кошка рычит во время еды: этому есть научное объяснение

Эксперты рассказали, почему кошка рычит во время еды

1:17
Зоосфера » Кошки

У каждого домашнего питомца есть свои особенности в обращении с едой. Некоторые кошки начинают с нюхания еды и кусают ее осторожно, а другие с аппетитом поглощают все, что им предложат.

Эксперты рассказали, почему кошка рычит во время еды
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Тем не менее, иногда во время приема пищи пушистые комочки могут издавать рычащие звуки, и на это может быть несколько причин.

Инстинкты и голод

Поведение кошек частично определяется их природными инстинктами. Это также относится к рычанию во время еды. Кошка может сопровождать свой прием пищи подобными звуками, особенно если у нее хорошо развиты охотничьи инстинкты.

Еще одной причиной рычания может быть голод. Голодные кошки могут вести себя агрессивно, если кто-то попытается прикоснуться к их еде.

Рычание может также свидетельствовать о том, что питомец опасается, что его еда может быть украдена.

Чувство тревоги

Если кошку часто обижают или забирают еду, она также может рычать во время еды. Это может быть связано с тем, что она не чувствует себя в безопасности.

Кошка может беспокоиться, что пока она ест, ей угрожает опасность, и поэтому ей лучше быть настороже.

Поэтому владельцу следует обеспечить питомцу безопасное и спокойное место для еды, чтобы он мог питаться без стресса.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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