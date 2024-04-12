Открываем секреты: 3 ключа к долголетию вашей собаки

Три простых способа сохранить здоровье и продлить жизнь своей собаке

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Желание каждого владельца – обеспечить своему питомцу долгую и счастливую жизнь. Существует несколько простых способов, которые способствуют продлению жизни и поддержанию здоровья собаки, поэтому при уходе за ним важно учитывать несколько моментов.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Питание

Качество питания напрямую влияет на состояние питомца. Поэтому важно обеспечить его разнообразным рационом, содержащим все необходимые питательные вещества. В рационе должны присутствовать антиоксиданты, которые стимулируют выработку энергии и оказывают положительное воздействие на мозг животного. Однако нужно быть осторожным с дачей пищи со своего стола, так как некоторые продукты могут быть опасны для питомца.

Физическая активность

Регулярные прогулки помогают поддерживать вес и общее здоровье собаки. При выборе физических упражнений следует учитывать возраст, породу и размер питомца. Прогулки также способствуют повышению настроения собаки, что в свою очередь благоприятно сказывается на ее продолжительности жизни.

Контроль веса

Важно следить за нормальным весом питомца, так как существует прямая связь между этим показателем и продолжительностью его жизни. Питомец должен выглядеть стройным и здоровым.