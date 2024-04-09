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Странные, но очаровательные: 6 необычных пород кошек

Самые необычные породы кошек

2:01
Зоосфера » Кошки

Не всегда уникальная внешность кошек является результатом продуманной селекции. Иногда необычные породы возникают в результате генетических мутаций или случайного скрещивания. Давайте поговорим о шести породах кошек, которые привлекают внимание своим нестандартным видом.

Самые необычные породы кошек
Фото: openverse.org by Oleg Royko is licensed under CC BY-SA 4.0.

Одной из самых заметных особенностей бобтейлов является короткий хвост, делающий кошек похожими на кроликов. Эта порода имеет древние корни и упоминается в древних текстах. Бобтейлы отличаются отличным охотничьим инстинктом, дружелюбным характером и высокой активностью.

Манчкинов часто называют "кошками-таксами" из-за их коротких лап. Эта порода появилась еще в XIX веке благодаря генетической мутации, которая привела к коротким конечностям у животных. Манчины привлекают внимание не только своими короткими лапами, но и умением долго сидеть на задних лапках.

Рексы отличаются кудрявой шерстью, что делает их невероятно похожими на маленьких барашков. Эта порода возникла случайно, когда у обычной кошки родился кучерявый котенок. Рексы известны своей общительностью, спокойствием и добродушием.

Одной из самых заметных особенностей керлов являются их уши, загнутые под разными углами. Порода появилась благодаря генетической мутации, что сделало керлов особенно стойкими к различным болезням. Эти кошки активные, подвижные и легко поддаются дрессировке.

Кинкалоу — это результат скрещивания американского керла и манчкина. Кошки этой породы имеют короткие лапы, пушистую шерсть и загнутые ушки. Кинкалоу отличают преданность своим хозяевам.

Двельфы — это уникальная порода кошек без шерсти, с загнутыми ушами, голубыми глазами и короткими лапками. Эта порода получена благодаря скрещиванию манчкина, американского керла и сфинкса. Двельфы очень редки и выделяются своим ласковым, игривым и общительным характером.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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