Можно ли кормить кота разными кормами: большинство хозяев даже не догадываются, какой ответ правильный

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Эксперты рассказали, можно ли кормить кошку разными кормами

1:56
Зоосфера » Кошки

Перед тем, как подробно ответить на вопрос о том, можно ли смешивать корма разных производителей для кормления кошек, следует помнить, что все они разработаны с целью обеспечить полноценное питание домашних питомцев.

Эксперты рассказали, можно ли кормить кошку разными кормами
Фото: openverse.org by www.metaphoricalplatypus.com is licensed under CC BY 2.0.

Это подтверждается маркировкой "Полнорационный", которую часто можно увидеть на упаковках сухих кормов.

Зачем же добавлять что-то еще к комплексному рациону? У владельцев животных есть несколько причин для этого.

Отсутствие возможности приобрести исключительно один вид корма

Из-за непостоянства ассортимента в ближайшем зоомагазине наши питомцы вынуждены употреблять разные виды кормов. В таких случаях речь скорее идет не о смешивании, а о чередовании продуктов.

Однако смешивание различных по составу кормов может вызвать расстройство пищеварения у кошки. Со временем это может привести к дефициту определенных питательных веществ в организме питомца.

Желание улучшить качество дешевого корма за счет добавления более дорогого

Если вы пытаетесь повысить качество дешевого корма на основе злаков, добавляя в него дорогой корм с высоким содержанием мяса, стоит пересмотреть такой подход.

Каждый полнорационный корм имеет свою сбалансированную формулу с уникальным составом и пропорциями компонентов. При смешивании некоторые ингредиенты могут ухудшить усвоение, что может привести к дефициту или избытку определенных элементов в организме кошки, с неожиданными последствиями.

Лучшим решением будет избавиться от корма с высоким содержанием злаков. Чтобы насытиться, кошке потребуется употреблять больше такого корма, в итоге вы можете потратить на дешевый корм даже больше денег, чем на более качественный.

Желание обеспечить разнообразие в рационе питомца

Для кошек важно содержание животного протеина и жира, а не разнообразие вкусов, поэтому большинство животных могут употреблять корм с одним и тем же вкусом длительное время.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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