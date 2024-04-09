Замучались от постоянной линьки: вот причины, почему кошка начала бесконтрольно линять

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Ветеринары ответили, почему кошка может часто линять

1:24
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек часто беспокоятся о том, нормально ли их питомцы линяют, так как не всегда знают, что считать нормой в этом случае.

Ветеринары ответили, почему кошка может часто линять
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако можно легко определить причину выпадения шерсти и различить те, которые не требуют особого внимания.

Есть несколько причин, которые не вызывают серьезных беспокойств и не требуют особого вмешательства человека.

Например, весной кошки активно теряют шерсть, что считается естественным явлением. Этот период длится обычно около 14 дней, и в такие моменты просто нужно чаще вычесывать шерсть питомца.

Интересно, что даже зимой кошки могут линять, но это не связано с сезоном. Причина заключается скорее в сухом воздухе и отоплении в помещении. Увеличение влажности воздуха поможет решить эту проблему.

Качество питания также имеет важное значение для здоровья шерсти кошки. При использовании качественного корма и правильном приеме витаминов шерсть всегда будет выглядеть здоровой и блестящей. Но если использовать дешевый корм, это может привести к выпадению шерсти и ухудшению ее состояния.

Кроме того, как и у людей, у кошек стресс может быть причиной выпадения шерсти. Поэтому важно выявить и устранить причины стресса у питомца.

И наконец, регулярная обработка от паразитов также важна для сохранения здоровья и красоты шерсти вашего питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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