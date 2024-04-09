Привлечь внимание киски: какие типы людей всегда будут обожаемыми в окружении кошек

Наверняка каждый любитель кошек хотя бы раз замечал, что свой питомец проявляет преданность к некоторым членам семьи, в то время как к другим выражает свою недоверчивость.
Почему так происходит? Всё дело в том, что далеко не каждый человек находится в гармонии с мягколапым спутником.
Некоторые черты характера и поведения человека могут оттолкнуть этого пушистого друга.
Чрезмерная ласковость
Кошки — независимые существа, иногда им требуется свое пространство. Ваш пушистый любимец не будет ценить людей, которые постоянно требуют ласки и прижимают его к себе.
Избыточный шум
У кошек очень чувствительный слух, поэтому они предпочитают держаться в стороне от шумных и суетливых ситуаций.
Непостоянство и безразличие
Кошкам нравится их независимость, но они не оценят безразличие к себе. Чем больше вы играете с кошкой, тем сильнее она привяжется к вам.
Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.