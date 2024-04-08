По цене автомобиля: 5 самых дорогих пород кошек в мире

Самые дорогие породы кошек

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В мире насчитывается около 200 пород кошек. Каждый человек может выбрать себе питомца исходя из его характера и внешности. Однако, не всегда это возможно из-за ценовой категории. Давайте рассмотрим пять самых дорогостоящих пород кошек в мире.

Фото: flickr.com by Роберто Шабс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На пятое место встает бенгальская кошка — гибрид домашней кошки и азиатской леопардовой. Бенгалы отличаются дружелюбным характером и привязанностью к хозяину. Эти кошки обожают воду. Роскошная густая шерсть и окрас "под леопарда" делают их особенно привлекательными. Котенок бенгальской породы может стоить от 1 до 4 тысяч долларов США.

Сафари — порода кошек, полученная с помощью селекции домашней кошки и дикого кота Жоффруа. Средний вес сафари составляет около 11 кг, при этом они очень ласковые и уравновешенные. Некоторые считают сафари самыми доброжелательными кошками. Стоимость котенка составляет от 4 до 8 тысяч долларов США.

Занимает третье место порода тайских кошек — као-мани, с историей упоминания еще в 14 веке. Считались олицетворением удачи, достатка и долголетия, они жили только во дворцах королей и домах знатных особ. Као-мани отличаются белоснежной шелковистой шерстью, яркими глазами желтого и голубого цвета. Ласковые, энергичные и общительные кошки. Котенок као-мани может стоить от 7 до 10 тысяч долларов США.

На втором месте — гибрид дикого камышового кота и домашней абиссинской кошки. Грациозные, стройные с длинными ногами, чаузи остаются активными до старости, преданы своему хозяину и хорошо ладят с другими животными. Бесстрашные охотники с умением высоко прыгать, могут стоить от 8 до 10 тысяч долларов США.

Первое место в списке самых дорогостоящих кошек занимает порода саванна, выведенная скрещиванием домашней кошки и дикого сервала. Роскошные пятнистые кошки средний вес которых составляет 15 кг, могут вырасти до 60 см. Ласковые, дружелюбные и умные представители породы активно поддерживают контакт с другими животными. Котенок саванны может стоить от 1000 до 22000 долларов США.