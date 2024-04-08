За что такая цена: названы самые дорогие породы собак, которые заберут у вас последнюю копейку

Кинологи назвали самые затратные породы собак

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Породы собак часто становятся не только верными друзьями, но и статусными аксессуарами для своих владельцев. Среди множества пород выделяются те, цена на которые может впечатлить. Вот обзор нескольких из самых дорогих пород собак в мире.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Тибетский мастиф

Этот древний китайский хранитель — одна из самых дорогих пород. Его цена может достигать заоблачных сумм, иногда превышающих 1 миллион долларов. Тибетские мастифы имеют потрясающую мощь и внушительный вид, что делает их популярными среди любителей роскоши.

Самоед

Эти очаровательные белые пушистые шарики обладают не только обаянием, но и ценой, которая может оказаться достаточно высокой. Их яркая улыбка и дружелюбный характер делают их желанными компаньонами для семейных домов, добавляя в их цену ещё больше восторга.

Самоедская хаски

Похожая на самоеда, но с более выраженной характеристикой хаски, эта порода обладает необычной комбинацией изящества и силы. Ее стоимость отражает ее популярность, особенно среди тех, кто ценит не только внешний вид, но и выносливость собаки.

Чихуахуа

Эти крошечные малыши могут иметь небольшие размеры, но их цена может быть впечатляющей. Их нежные черты, неповторимый характер и роскошные наряды привлекают внимание модных гурманов, заставляя цену на них подниматься вверх.

Английский бульдог

Эта порода, известная своими складками и короткими мордами, часто становится символом статуса и роскоши. Высокие расходы на их уход и высокая стоимость приобретения делают их одними из самых дорогих собак в мире.