Это просто уморительно: названы породы кошек, которые заставят ваш животик болеть от смеха

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Эксперты назвали самые смешные породы кошек

1:48
Зоосфера » Кошки

Кошки, с их непредсказуемым поведением и неповторимыми мимикой и жестами, всегда приносят в нашу жизнь радость и удивление. Но некоторые породы кошек выделяются своими особенностями, которые делают их еще более забавными и уникальными. Вот несколько из самых смешных пород кошек, которые станут веселыми компаньонами вашего дома.

Эксперты назвали самые смешные породы кошек
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Манчкин

Манчкин — это порода кошек с короткими ножками, которые придают им необычный вид, напоминающий небольших карликов. Их курьезная походка и неуклюжие движения делают их по-настоящему забавными. Они могут играть и прыгать так же энергично, как их длинноногие сородичи, но смотрятся при этом удивительно смешно.

Сфинкс

Сфинкс — это порода кошек без меха, с гладкой кожей, поэтому их выразительные лица и мимика становятся особенно заметными. Их отсутствие шерсти делает их еще более экстравагантными, а их поиск тепла приводит к тому, что они часто заворачиваются в комичные позы, чтобы найти уютное место для отдыха.

Скоттиш-фолд

Эти кошки выделяются своими складками на ушах, которые придают им выражение вечного удивления на лице. Они часто принимают странные позы и выражения, что делает их невероятно смешными и милыми.

Корниш-рекс

Корниш-рекс — это порода с кудрявой шерстью и изогнутыми усами, что придает им выражение постоянного веселья. Они игривы, любопытны и часто принимают странные позы или делают смешные лица, что невозможно не засмеяться.

Шотландский вислоухий

Эти кошки выделяются своими ушами, которые свисают вниз и напоминают маленькие печеньки. Их веселые уши делают их похожими на забавных героев мультфильмов и вызывают улыбку у всех, кто видит их.

КОТЫ НЕУДАЧНИКИ !!! Самая смешная подборка! =)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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