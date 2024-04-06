Можно посылать за пивом: названы породы собак, которые могут развить невероятную скорость

Известно, что собаки обладают высокой скоростью и могут легко преследовать дичь или прогонять людей, что делает их ценными помощниками на охоте, где требуется преследование добычи.
Но какие породы собак считаются самыми быстрыми? Насколько быстро могут бегать эти собаки и какие именно породы выделяются своей скоростью?
Среди всех пород кинологами выделяется грейхаунд, который в настоящее время считается самым быстрым собакой в мире. Его скорость бега близка к скорости гепарда! Грейхаунды имеют стройное телосложение, весят около 30 кг и достигают высоты в холке до 76 см у самцов и до 70 см у самок.
Их шерсть тонкая и густая, с различными окрасами. Помимо внешней элегантности, они обладают высокой энергией и требуют достаточного количества активности и развлечений.
Борзые, также известные как русские борзые, считаются национальным достоянием в России и известны своей стройной и быстрой фигурой. Они достигают высоты в холке от 75 до 85 см и весят от 35 до 45 кг, с длинной шелковистой шерстью. Борзые обладают нежным характером, хорошо ладят с детьми, хотя к незнакомцам относятся с недоверием.
Венгерский короткошерстный пойнтер также известен своей высокой скоростью, достигающей 60 км/ч. Они обладают мускулистым телосложением, весят от 25 до 34 кг у самцов и от 20 до 29 кг у самок. Их короткая и густая шерсть может быть оттенка ржаво-желтого или темно-песочно-желтого.
Персидская борзая, высоко ценимая на Ближнем Востоке, также известна своей скоростью и независимым характером. Средний рост этих собак составляет от 58 до 71 см в холке, а вес около 30 кг. Их мягкая шелковистая шерсть допускает различные окрасы.
Немецкие доги, хотя и крупные и массивные, могут достигать впечатляющей скорости до 70 км/ч. Они достигают высоты в холке до 90 см у кобелей и до 84 см у сук, с гладкой и плотной шерстью. Они демонстрируют преданность своей семье, но относятся к незнакомцам с недоверием.
Эти породы, каждая по-своему, продемонстрировали выдающуюся скорость и стойкость, что делает их великолепными партнерами в различных сферах, от охоты до спортивных мероприятий.
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