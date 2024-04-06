Можно посылать за пивом: названы породы собак, которые могут развить невероятную скорость

Кинологи назвали самые быстрые породы собак

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Известно, что собаки обладают высокой скоростью и могут легко преследовать дичь или прогонять людей, что делает их ценными помощниками на охоте, где требуется преследование добычи.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Но какие породы собак считаются самыми быстрыми? Насколько быстро могут бегать эти собаки и какие именно породы выделяются своей скоростью?

Среди всех пород кинологами выделяется грейхаунд, который в настоящее время считается самым быстрым собакой в мире. Его скорость бега близка к скорости гепарда! Грейхаунды имеют стройное телосложение, весят около 30 кг и достигают высоты в холке до 76 см у самцов и до 70 см у самок.

Их шерсть тонкая и густая, с различными окрасами. Помимо внешней элегантности, они обладают высокой энергией и требуют достаточного количества активности и развлечений.

Борзые, также известные как русские борзые, считаются национальным достоянием в России и известны своей стройной и быстрой фигурой. Они достигают высоты в холке от 75 до 85 см и весят от 35 до 45 кг, с длинной шелковистой шерстью. Борзые обладают нежным характером, хорошо ладят с детьми, хотя к незнакомцам относятся с недоверием.

Венгерский короткошерстный пойнтер также известен своей высокой скоростью, достигающей 60 км/ч. Они обладают мускулистым телосложением, весят от 25 до 34 кг у самцов и от 20 до 29 кг у самок. Их короткая и густая шерсть может быть оттенка ржаво-желтого или темно-песочно-желтого.

Персидская борзая, высоко ценимая на Ближнем Востоке, также известна своей скоростью и независимым характером. Средний рост этих собак составляет от 58 до 71 см в холке, а вес около 30 кг. Их мягкая шелковистая шерсть допускает различные окрасы.

Немецкие доги, хотя и крупные и массивные, могут достигать впечатляющей скорости до 70 км/ч. Они достигают высоты в холке до 90 см у кобелей и до 84 см у сук, с гладкой и плотной шерстью. Они демонстрируют преданность своей семье, но относятся к незнакомцам с недоверием.

Эти породы, каждая по-своему, продемонстрировали выдающуюся скорость и стойкость, что делает их великолепными партнерами в различных сферах, от охоты до спортивных мероприятий.