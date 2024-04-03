Кошки сходят с ума от этого продукта: не ругайте питомца за съеденную оливку

Продукт, привлекающий животных не меньше, чем валериана.
Многие владельцы кошек осведомлены о том, что оставленные без присмотра оливки на столе могут превратиться в желанную добычу для их питомцев.
Кошка не упустит возможности утащить хотя бы один из фруктов. Однако не все хозяева кошек осведомлены о причинах, по которым оливки так привлекают животных.
Секрет заключается в составе плодов. Они содержат особые вещества — изопреноиды. Их запах оказывает на кошек воздействие, сравнимое с эффектом от валерианы.
В странах, где произрастают оливковые деревья, можно увидеть, как кошки собираются целыми группами возле этих растений. Они обожают тереться о кору и грызть ее. Но наибольший интерес для кошек представляет не само плоды, а масло. Например, запах крема на основе "секретного ингредиента", нанесенного на руку, может привлечь внимание животного.
Поэтому кошка ест оливки не из вредности или голода, а из-за привлекательного аромата.
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