Кошки сходят с ума от этого продукта: не ругайте питомца за съеденную оливку

Стало известно, почему кошки так сильно любят оливки

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Продукт, привлекающий животных не меньше, чем валериана.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Многие владельцы кошек осведомлены о том, что оставленные без присмотра оливки на столе могут превратиться в желанную добычу для их питомцев.

Кошка не упустит возможности утащить хотя бы один из фруктов. Однако не все хозяева кошек осведомлены о причинах, по которым оливки так привлекают животных.

Секрет заключается в составе плодов. Они содержат особые вещества — изопреноиды. Их запах оказывает на кошек воздействие, сравнимое с эффектом от валерианы.

В странах, где произрастают оливковые деревья, можно увидеть, как кошки собираются целыми группами возле этих растений. Они обожают тереться о кору и грызть ее. Но наибольший интерес для кошек представляет не само плоды, а масло. Например, запах крема на основе "секретного ингредиента", нанесенного на руку, может привлечь внимание животного.

Поэтому кошка ест оливки не из вредности или голода, а из-за привлекательного аромата.