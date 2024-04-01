Как приучить собаку проситься на улицу в туалет: лайфхаки опытных владельцев

Кинологи рассказали, как научить собаку проситься в туалет

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда все прививки будут сделаны и карантинный период закончится, вы сможете начать гулять на улице со щенком для его нужд. Однако не стоит ожидать, что ваш питомец сразу же будет испражняться исключительно на прогулке.

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В начале процесса приучения потребуется немного терпения, так как период адаптации может занять от двух недель до месяца. Но правильная тактика поведения хозяина поможет ускорить этот процесс.

Вот несколько основных правил, которых стоит придерживаться при приучении собаки к тому, чтобы ходить на улицу для своих нужд:

Выносите собаку на улицу сразу после ее пробуждения и после еды, чтобы повысить шансы на успешный результат. Первое время вы можете взять с собой пеленку, чтобы помочь питомцу быстрее адаптироваться к новым условиям.

Установите для себя регулярное расписание прогулок: от 5 до 6 раз в день, стараясь соблюдать примерно одно и то же время.

Не забывайте поощрять своего питомца лакомствами и похвалами после каждого удачного выхода на улицу.

Обеспечьте собаке возможность поиграть после прогулки и познакомиться с другими собаками.

После достижения возраста около 8 месяцев количество прогулок можно сократить до 4 раз в день. Вскоре ваша собака привыкнет справлять свои нужды на улице в определенное время.