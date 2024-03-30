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Увидьте страх в его глазах: как понять, что кот вас боится

Эксперты рассказали, как понять, что кот вас боится

Зоосфера » Кошки

Хотя кошка обладает хищными инстинктами, это животное также обладает чувствительным характером.

Эксперты рассказали, как понять, что кот вас боится
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Часто случается, что кошки начинают испытывать страх перед своими хозяевами по разным причинам.

Как определить, что ваш питомец испытывает страх перед вами?

Есть три постоянных, но не всегда очевидных признака:

  • Игнорирование: если вы зовете своего питомца, а он не отзывается и старается держаться в стороне, это может свидетельствовать о страхе. В таком случае не следует заставлять кошку общаться с вами.
  • Жмется к полу: обратите внимание на походку вашего пушистого друга. Если он приближается к вам на полусогнутых лапах, это говорит о страхе.
  • Изменение мимики: очень часто страх проявляется через прижатые к голове уши и расширенные зрачки. Кроме того, кошка может начать шипеть в ответ на попытки приблизиться к ней.

Исправить ситуацию, если кошка испытывает страх перед вами, можно довольно легко.

Очень важно не применять к питомцу насилие и своевременно кормить его не только основным кормом, но и лакомствами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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