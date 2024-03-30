Увидьте страх в его глазах: как понять, что кот вас боится

Эксперты рассказали, как понять, что кот вас боится

Хотя кошка обладает хищными инстинктами, это животное также обладает чувствительным характером.

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Часто случается, что кошки начинают испытывать страх перед своими хозяевами по разным причинам.

Как определить, что ваш питомец испытывает страх перед вами?

Есть три постоянных, но не всегда очевидных признака:

Игнорирование: если вы зовете своего питомца, а он не отзывается и старается держаться в стороне, это может свидетельствовать о страхе. В таком случае не следует заставлять кошку общаться с вами.

если вы зовете своего питомца, а он не отзывается и старается держаться в стороне, это может свидетельствовать о страхе. В таком случае не следует заставлять кошку общаться с вами. Жмется к полу: обратите внимание на походку вашего пушистого друга. Если он приближается к вам на полусогнутых лапах, это говорит о страхе.

обратите внимание на походку вашего пушистого друга. Если он приближается к вам на полусогнутых лапах, это говорит о страхе. Изменение мимики: очень часто страх проявляется через прижатые к голове уши и расширенные зрачки. Кроме того, кошка может начать шипеть в ответ на попытки приблизиться к ней.

Исправить ситуацию, если кошка испытывает страх перед вами, можно довольно легко.

Очень важно не применять к питомцу насилие и своевременно кормить его не только основным кормом, но и лакомствами.