Только не топите: названы явные признаки, что кошку пора мыть — даже против ее воли

Ветеринары назвали признаки того, что кошку пора мыть

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Время от времени все кошки нуждаются в водных процедурах. Частота купания зависит от возраста и других факторов питомца. Существует несколько признаков, которые показывают, что вашему пушистику пора принять ванну.

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Домашние питомцы обычно способны поддерживать свою чистоту самостоятельно. Тем не менее, кошку необходимо вымыть, если она испачкалась. Также важно помнить о водных процедурах во время интенсивной линьки, чтобы избежать возникновения колтунов и других проблем с шерстью.

Купание также необходимо, если ваша кошка заразилась блохами. В этом случае требуется применение специальных средств против паразитов.

Частота купания зависит от возраста питомца. Например, котят до четырех месяцев не стоит купать вообще. Взрослым кошкам рекомендуется проводить водные процедуры только при необходимости. Однако длинношерстных питомцев следует купать чаще.

Прежде чем приступить к купанию, учитывайте различные факторы. Не купайте питомца сразу после еды или если он недавно испытал сильный стресс. Также избегайте купания при наличии инфекционных или кожных заболеваний. Нежелательно купать беременных или кормящих кошек.