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Подростки смогли вытащить собаку из западни: чудо или случайность

Подростки борются за жизнь спасенного пса в Приморье

2:35
Зоосфера » Собаки

Раскрылись детали случившегося с собакой происшествия в Приморском крае, когда молодежь и спасатели спасли её из западни. Состояние пса оказалось серьёзным. Подростки активно сопровождают животное по ветеринарным клиникам и прилагают все усилия, чтобы вернуть его на ноги.

Подростки борются за жизнь спасенного пса в Приморье
Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

События, связанные с застрявшей собакой в ловушке в Находке, развиваются с интересными деталями. Участники спасения рассказали, как произошло это происшествие, и благодаря им удалось освободить собаку из-под строительных плит, сообщает vostokmedia.com.

"Мы прогуливались в компании по улице. Одна из наших подруг случайно заметила это существо внизу. Мы начали думать, как вытащить собаку оттуда. Две девочки попытались залезть под плиту, но безуспешно. Затем мы накормили её, надеясь, что она сможет выбраться сама, но это не случилось. Мы вызвали спасателей и дождались, пока собаку вытащили. Затем мы отнесли её домой, вымыли и отправили к ветеринару," — поделилась одна из участниц спасения 19-летняя Ангелина.

Позже стало известно, что встреча с подростками была решающей для собаки. Спасение лишь начало для этого животного. Местная молодежь взяла собаку под свою заботу. Сначала они привели животное в нормальное состояние, а затем отвезли его на обследование. В ветеринарной клинике у собаки были обнаружены переломы крестца и подвздошной кости слева.

"В ветклинике провели осмотр и сказали, что нужно сделать рентген. После этого выяснилось, что нужна операция — врачи обнаружили несколько переломов. Собака пытается ходить, но это ей тяжело. Однако, она хорошо ест, что является положительным признаком," — добавила Ангелина, принявшая пострадавшее животное.

Ветеринары также сообщили подросткам, что собака далеко не щенок — ей около двух лет, просто она маленькая. Некоторые специалисты предлагали усыпить животное, но ребята отказались.

"Мы продолжим бороться! Мы постараемся улучшить ситуацию и сделаем все возможное, чтобы собака встала на ноги. Теперь у неё есть семья, и мы обещаем оставаться рядом," — заявила Ангелина.

Жители Находки поддержали усилия заботливых подростков. Сейчас они организовали сбор средств на предстоящую операцию, и многие горожане сделали пожертвования на спасение собаки. Пока неизвестно, какой исход ждет бедного животного после хирургического вмешательства, но жители микрорайона Южный надеются на лучшее.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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