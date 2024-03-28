Сколько должна весить бройлерная курица: если привес недостаточный или чрезмерный – корректируйте рацион

Бройлеры, гибриды мясных кур, отличаются от несушек своим крупным размером тушки и предназначены для быстрого выращивания на мясо.
Содержание бройлеров на ферме является выгодным благодаря быстрому приросту массы при правильном уходе и кормлении. Они вырастают быстрее, чем несушки, что позволяет снизить стоимость производства мяса.
Важно регулярно взвешивать кур и корректировать их рацион во время откорма, чтобы поддерживать оптимальный темп набора веса.
Бройлеры рождаются крупными — в среднем около 42 граммов, что на 1,5 раза больше, чем у птенцов яичных пород, и обладают мощным телосложением и крупными лапами.
Дальнейший прирост массы зависит от условий содержания, качества питания и состояния здоровья птиц.
Рекомендуется проводить взвешивание бройлеров в возрасте 10 дней. Если к этому времени птенец набирает около 200-250 граммов, считается, что все происходит правильно (отклонение на 5-20 граммов не критично).
С 1,5 недель бройлер начинает активно набирать массу, и рекомендуется взвешивать его каждую неделю. К 15-му дню он должен достигнуть веса около 500 граммов, а к 3 неделям — 800-850 граммов.
К месяцу бройлер обычно достигает веса примерно 1,5 килограмма и готов для забоя.
На 60-й день жизни бройлер обычно достигает веса 2-3 килограмма, что считается нормальным. Дальнейшее откармливание становится нецелесообразным из-за уменьшения полезности мяса и накопления лишнего жира.
Хотя курица может достигнуть веса до 4 килограммов к трёхмесячному возрасту, это требует дополнительных затрат на корм и увеличивает стоимость мяса. Обычно бройлеров забивают в возрасте до двух месяцев.
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