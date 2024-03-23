Лучшие компаньоны пенсионеров: названы лучшие породы кошек для пожилых

Эксперты назвали лучшие породы кошек для пенсионеров

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Пенсионный возраст — время, когда многие люди ищут компаньонов, которые могли бы разделить с ними их новый образ жизни, наполненный спокойствием и уютом.

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Для многих пенсионеров, особенно живущих одни, кошка становится идеальным спутником. Она приносит тепло, ласку и даже немного развлечения. Однако не все породы подходят для этого этапа жизни.

Персидская кошка: эти кошки известны своим спокойным характером и любовью к уюту. Они часто предпочитают сидеть на коленях своих владельцев или лежать рядом с ними, что делает их идеальными компаньонами для пенсионеров, которые ценят спокойные моменты.

Рагдолл: эта порода получила свое название из-за своей привычки расслабляться, когда их поднимают, словно куклы. Рагдоллы обладают мягким характером и часто привязываются к своим владельцам. Они миролюбивы и любят быть рядом с людьми, что делает их отличным выбором для пенсионеров.

Британская короткошерстная: эти кошки известны своим спокойным и уравновешенным характером. Они обожают ласку и внимание, но также умеют заниматься самостоятельно. Британские короткошерстные кошки легко адаптируются к домашним условиям и хорошо общаются с другими домашними животными.

Шотландская вислоухая: эти кошки отличаются дружелюбием и легким характером. Они обожают быть в центре внимания и часто следуют за своими владельцами по пятам. Шотландские вислоухие кошки быстро привязываются к людям и становятся преданными спутниками.