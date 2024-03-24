Размер имеет значение: как выбрать подходящий аквариум, чтобы рыбкам было хорошо и глаз радовался

Вопросом "Как выбрать аквариум" задаются многие. Автор портала "ПроАквас" дал пять советов по этому вопросу.
Эксперт считает, что для рыбок в любом случае будет лучше большой размер аквариума. Распад отходов жизнедеятельности токсичен для рыб, а в маленьком аквариуме загрязнение будет происходить быстрее и воду нужно будет менять чаще.
Необходимо заранее продумать место для аквариума. Для большого предмета может понадобиться подставка, выдерживающая его вес.
Чем больше аквариум, тем больше денег понадобится на его содержание: нужен фильтр большого размера, нагреватель и прочее.
При выборе дома для рыбок нужно учитывать особенности его обитателей. Некоторые на вид маленькие рыбки могут вырасти. Например, золотая рыбка может достичь 30 сантиметров.
Для любого аквариума объемом меньше 600-700 литров эксперт советует купить стеклянный аквариум. По его словам, акрил быстрее царапается. Кроме того, стеклянные ёмкости гораздо дешевле.
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