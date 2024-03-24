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Размер имеет значение: как выбрать подходящий аквариум, чтобы рыбкам было хорошо и глаз радовался

Любителям рыбок рассказали, как выбрать подходящий аквариум

1:11
Зоосфера

Вопросом "Как выбрать аквариум" задаются многие. Автор портала "ПроАквас" дал пять советов по этому вопросу.

Любителям рыбок рассказали, как выбрать подходящий аквариум
Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Чем больше, тем лучше

Эксперт считает, что для рыбок в любом случае будет лучше большой размер аквариума. Распад отходов жизнедеятельности токсичен для рыб, а в маленьком аквариуме загрязнение будет происходить быстрее и воду нужно будет менять чаще.

Ищем место в доме

Необходимо заранее продумать место для аквариума. Для большого предмета может понадобиться подставка, выдерживающая его вес.

Рассчитываем бюджет

Чем больше аквариум, тем больше денег понадобится на его содержание: нужен фильтр большого размера, нагреватель и прочее.

Они растут

При выборе дома для рыбок нужно учитывать особенности его обитателей. Некоторые на вид маленькие рыбки могут вырасти. Например, золотая рыбка может достичь 30 сантиметров.

Стекло лучше акрила

Для любого аквариума объемом меньше 600-700 литров эксперт советует купить стеклянный аквариум. По его словам, акрил быстрее царапается. Кроме того, стеклянные ёмкости гораздо дешевле.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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