Где лучше всего покупать питомцев: зоомагазин — далеко не самый лучший вариант!

Если вы задумались о том, чтобы завести себе домашнего питомца, перед вами открывается множество вариантов. Рынки и зоомагазины, конечно, могут быть удобными местами для покупки, но существует риск приобрести больное животное. Чаще всего щенки и котята, предлагаемые здесь, не имеют прививок и могут страдать от различных болезней и паразитов.
Сайты объявлений также не являются идеальным вариантом. В интернете много перекупщиков, которые могут продавать больных животных, не обеспечивая им должного ухода. Они могут выдавать себя за заводчиков и предлагать встречи в нейтральных местах, чтобы передать вам питомцев с проблемами здоровья.
Если вы все же решились на покупку через сайты объявлений, стоит посетить дом заводчика и внимательно ознакомиться с условиями содержания животных. Обратите внимание не только на будущего питомца, но и на его родителей. Попросите показать документы как родителей, так и малыша, и убедитесь, что он здоров и активен, без признаков заболеваний и паразитов. Если что-то вызывает у вас подозрение, лучше отказаться от сделки.
Выставки кошек и собак часто предлагают породистых животных с полным пакетом документов и прививок, прошедших ветеринарный контроль. Однако стоит учитывать возраст при покупке на выставке.
Питомники и клубы являются наиболее безопасным вариантом приобретения животного. Здесь родители проходят медицинский осмотр, вакцинацию, а потомство получает должный уход и внимание. Питомцы продаются с полным пакетом документов и заключением о покупке.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.