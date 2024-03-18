Самые необычные случаи гибели людей от домашних животных: подумать только

Названы самые необычные случаи гибели из-за домашних животных

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В сети можно найти множество случаев, когда домашние животные спасали жизнь своих хозяев. Однако есть и обратная сторона медали — домашние питомцы могут стать причиной трагических случаев.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Ниже приведены несколько известных историй, когда животные принесли смерть.

В США кошка нанесла смертельный укус своему 68-летнему владельцу. Кот передал бактерию Pasteurella multocida через свою слюну. Из-за злоупотребления спиртными напитками мужчина был особенно уязвим, и микроорганизм легко проник в его аорту, вызвав аневризм брюшной части этого сосуда.

Прогулка на велосипеде с собаками на поводках привела к смерти женщины из Сан-Хосе. Во время проезда мимо неё велосипедист с двумя сибирскими хаски зацепил женщину поводками. Это нарушило её равновесие, и она упала, получив травмы, которые позже привели к её смерти. После этого инцидента местные власти запретили подобные прогулки с собаками на поводках длиной более 1,8 метра.

68-летний американец Джеймс Кэмпбелл погиб, когда его пёс случайно нажал на педаль газа, когда тот открывал ворота. Полученные травмы стоили ему жизни.