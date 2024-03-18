Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всё что нужно знать про нос кошки
Двух пассажирок сняли с рейса из-за крупных габаритов
5 важных правил жизни с кошкой
Как открыть машину, если села батарейка в ключе-брелоке: хитрость бывалых водителей
Гибрид моркови "Лагуна F1"
Дрон СКАТ 350М навел ракеты на украинскую РСЗО Vampire
Пять вариантов укладки для девушек с кудрявыми волосами
Сколько времени нужно стоять в планке?
BMJ: 10 000 шагов помогут победить последствия сидячего образа жизни
Самые необычные случаи гибели людей от домашних животных: подумать только

Названы самые необычные случаи гибели из-за домашних животных

1:18
Зоосфера

В сети можно найти множество случаев, когда домашние животные спасали жизнь своих хозяев. Однако есть и обратная сторона медали — домашние питомцы могут стать причиной трагических случаев.

Названы самые необычные случаи гибели из-за домашних животных
Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Ниже приведены несколько известных историй, когда животные принесли смерть.

В США кошка нанесла смертельный укус своему 68-летнему владельцу. Кот передал бактерию Pasteurella multocida через свою слюну. Из-за злоупотребления спиртными напитками мужчина был особенно уязвим, и микроорганизм легко проник в его аорту, вызвав аневризм брюшной части этого сосуда.

Прогулка на велосипеде с собаками на поводках привела к смерти женщины из Сан-Хосе. Во время проезда мимо неё велосипедист с двумя сибирскими хаски зацепил женщину поводками. Это нарушило её равновесие, и она упала, получив травмы, которые позже привели к её смерти. После этого инцидента местные власти запретили подобные прогулки с собаками на поводках длиной более 1,8 метра.

68-летний американец Джеймс Кэмпбелл погиб, когда его пёс случайно нажал на педаль газа, когда тот открывал ворота. Полученные травмы стоили ему жизни.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене

Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
Польза полыни огромна на участке
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно
Любите чай с лимоном? Узнайте, почему такой напиток может стать ядом для вашего организма
Высокую явку на выборы президента нам "обеспечил" недружественный Запад Дмитрий Плотников Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова
Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему
6 секретов по мытью головы. Волосы будут меньше пачкаться и выглядеть идеально
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Последние материалы
Сколько времени нужно стоять в планке?
BMJ: 10 000 шагов помогут победить последствия сидячего образа жизни
Названы самые необычные случаи гибели из-за домашних животных
Врач объяснила, как возникает возрастная пигментация и как можно снизить ее проявление
Метод 5 конвертов — один из лучших лайфхаков для сбережения денег
Почему "Трижды воскресший" стал самым непопулярным из всех фильмов Гайдая
Ученые заявили, что собаки научились определять рак у хозяина
Заместитель Лаврова Сергей Рябков чувствует себя хорошо и не имеет жалоб на здоровье
Известна неожиданная страна, которая «с нетерпением ждет российских туристов»
Аналитик Калашников: гаджеты от Apple начали следить за россиянами для спецслужб НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников