Волшебный собачий нос: четвероногие друзья официально научились определять рак

Ученые заявили, что собаки умеют определять рак

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Исследователи из японской Медицинской школы выдали заявление, которое вызвало значительный резонанс. По их утверждению, собаки могут обнаружить запах у человека, страдающего онкологическим заболеванием.

Фото: Own work by Marlies Kloet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Для проверки этой гипотезы был выделен грант в размере 100 000 долларов на научные исследования. Результаты показали, что собаки способны различать запах мочи здорового человека и человека с онкологическим заболеванием.

В ходе испытаний собаки продемонстрировали свою невероятную эффективность в распознавании рака на уровне 99,7%. Эти результаты также были проверены с применением инновационного оборудования, подтверждая, что собаки, особенно лабрадоры, справляются с диагностикой даже на ранних стадиях заболевания не хуже, чем технические устройства.