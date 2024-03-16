Эта часть тела кошки предсказывает землетрясение: не вздумайте ее трогать, а то собьете сигнал

Россиянам рассказали, почему кошки не любят, когда трогают их лапы

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцы кошек часто ласкают своих питомцев, так как это простой способ создать близость с ними. Однако животные не всегда положительно реагируют на тактильные контакты, и иногда человек может столкнуться с неприязненной реакцией.

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Например, многим кошкам не нравится, когда касаются их лап. Эксперты считают, что это связано с физиологией животного. Когда владелец трогает лапы, он может задеть самые чувствительные части — подушечки.

Это очень чувствительная область, поэтому ее лучше не трогать. Не все знают, что благодаря подушечкам кошки могут предсказывать землетрясения. Благодаря своей физиологии животное способно ощущать даже малейшие изменения в колебаниях поверхности, что позволяет им реагировать на опасность.

Поэтому важно не раздражать питомца, даже ненамеренно. Даже легкое прикосновение может вызвать неприятные ощущения из-за особой чувствительности этой зоны. Лучше всего почесать питомца под подбородком, чтобы доставить ему удовольствие.