Кошачий деспот: как моментально отучить питомца метить в квартире все, что плохо лежит

Кошки оставляют свои "метки", которые привлекают их внимание, а также выделяют таким образом свою территорию. Каждый кот стремится охватить как можно большую площадь и пометить её, так как это придает ему чувство безопасности. Они используют для этого не только мочу, но и трением морды.
Метки мочи предназначены для других кошек, в то время как трение мордой является сигналом только для самого кота. Эксперты также утверждают, что хищники используют эти метки для привлечения противоположного пола.
Коты могут метить входные двери по нескольким причинам. В доме может находиться кошка в течке, или кот может претендовать на территорию или искать партнершу.
Проблема обостряется в конце зимы, когда кошки начинают активный поиск партнеров и борьбу за территорию. Это проявляется в их криках на улице.
Пометив входные двери, стены и другие объекты, коты оставляют неприятные запахи и следы. Эти запахи трудно устранить, и даже после очистки они могут быстро вернуться.
Есть несколько способов борьбы с этой проблемой:
Иногда коты могут метить дверь как форму мести за что-то, что сделали жильцы, поэтому важно обращать внимание на их поведение и обращаться с ними бережно.
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