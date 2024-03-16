Кошачий деспот: как моментально отучить питомца метить в квартире все, что плохо лежит

Эксперты объяснили, почему кот метит мебель в квартире

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки оставляют свои "метки", которые привлекают их внимание, а также выделяют таким образом свою территорию. Каждый кот стремится охватить как можно большую площадь и пометить её, так как это придает ему чувство безопасности. Они используют для этого не только мочу, но и трением морды.

Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Метки мочи предназначены для других кошек, в то время как трение мордой является сигналом только для самого кота. Эксперты также утверждают, что хищники используют эти метки для привлечения противоположного пола.

Коты могут метить входные двери по нескольким причинам. В доме может находиться кошка в течке, или кот может претендовать на территорию или искать партнершу.

Проблема обостряется в конце зимы, когда кошки начинают активный поиск партнеров и борьбу за территорию. Это проявляется в их криках на улице.

Пометив входные двери, стены и другие объекты, коты оставляют неприятные запахи и следы. Эти запахи трудно устранить, и даже после очистки они могут быстро вернуться.

Есть несколько способов борьбы с этой проблемой:

Стерилизация животного помогает снизить его стремление к метке. Это можно сделать после достижения животным половой зрелости

Метки можно удалить специальными средствами, такими как раствор перманганата калия, смесь уксуса с водой или чистый спирт

Нанесение на порог специального гелеобразного средства на основе хлора помогает отпугнуть кошек

Посыпание входной двери смесью черного и красного перца может помочь избежать меток

Можно также приобрести готовые средства в зоомагазинах, которые помогут устранить запахи и отпугнуть кошек

Иногда коты могут метить дверь как форму мести за что-то, что сделали жильцы, поэтому важно обращать внимание на их поведение и обращаться с ними бережно.