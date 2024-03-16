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Им тоже можно рассказывать анекдоты: ученые рассказали, какие животные умеют смеяться

Эксперты рассказали, какие животные умеют смеяться

2:01
Зоосфера

Что такое смех? Чтобы определить, смеются ли животные или нет, важно понимать истинную природу этого явления.

Эксперты рассказали, какие животные умеют смеяться
Фото: openverse.org by Sham Hardy is licensed under CC BY-SA 2.0.

С точки зрения медицины, смех представляет собой физическую реакцию, проявляемую людьми в ответ на внешний (или иногда внутренний) стимул. Он характеризуется слышимыми сокращениями диафрагмы и других частей дыхательной системы. Хотя техническое определение звучит необычно, смех — это всего лишь смех, и все мы знаем, что это такое, не так ли?

Смех можно разделить на две основные категории: социальный смех (вызванный "чувством юмора" и т. д.) и смех, возникающий в ответ на физическое воздействие (например, щекотку).

Некоторые животные проявляют внешние признаки, которые могут ассоциироваться со смехом. Поскольку мы знаем, что люди могут смеяться, вполне логично предположить, что мы можем наблюдать смех у человекообразных обезьян, таких как шимпанзе и гориллы!

Существует множество неофициальных свидетельств того, что шимпанзе иногда смеются. Благодаря их поразительному сходству с людьми, довольно легко заметить, когда они смеются. Это относится не только к шимпанзе и гориллам, но и к другим обезьянам, которые могут смеяться, подражая и жестикулируя. Обезьяны также могут смеяться над людьми, когда те представляют что-то смешное или необычное!

Дельфины — одни из самых умных существ на планете. Тот факт, что они способны подшучивать над себе подобными, свидетельствует о наличии у них чувства юмора и понимании комических ситуаций. Однако определить, смеется ли дельфин, просто глядя на него, сложно!

Также было обнаружено, что крысы способны смеяться. Хотя это звучит необычно, оказывается, крысы любят, когда их щекочут. Они издают ультразвуковые сигналы при щекотке, которые мы не можем услышать, но с помощью инструментов в лабораторных условиях это можно обнаружить. Идея о том, что крысы могут смеяться, звучит довольно забавно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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