Стальное сердце и железные нервы: по какой причине некоторые котики готовы вступить в схватку с собакой

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Кинологи объяснили, почему некоторые кошки не боятся собак

1:11
Зоосфера » Кошки

Известно всем о "столкновении" двух популярных домашних питомцев — кошек и собак. Когда они пересекаются на улице, собака может пытаться познакомиться или даже напасть на беззащитное создание.

Кинологи объяснили, почему некоторые кошки не боятся собак
Фото: openverse.org by jillmotts is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Многие кошки моментально убегают от потенциальной опасности, предпочитая не рисковать. Однако есть те, кто не собирается скрываться: они смело противостоят собакам.

Почему так происходит?

Понятно, почему кошки бегут при виде большого зверя: их скорость поражает. Шансы, что собака догонит грациозного кота, невелики.

В этот момент действует инстинкт самосохранения. Но есть кошки, которые руководствуются не только инстинктами: они обдумывают каждое действие. Если вы замечаете, что кошка не убегает, а принимает оборонительную позицию, то перед вами умный зверь.

Она понимает, что не сможет одолеть собаку, но может напугать ее. Именно поэтому кошка принимает угрожающую позу, вздымает шерсть, шипит и издает звуки. Обычно этого достаточно, чтобы отпугнуть собаку.

Эксперты полагают, что кошка использует психологические приемы и манипуляции, чтобы дать отпор собаке.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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