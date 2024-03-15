Стальное сердце и железные нервы: по какой причине некоторые котики готовы вступить в схватку с собакой

Известно всем о "столкновении" двух популярных домашних питомцев — кошек и собак. Когда они пересекаются на улице, собака может пытаться познакомиться или даже напасть на беззащитное создание.
Многие кошки моментально убегают от потенциальной опасности, предпочитая не рисковать. Однако есть те, кто не собирается скрываться: они смело противостоят собакам.
Понятно, почему кошки бегут при виде большого зверя: их скорость поражает. Шансы, что собака догонит грациозного кота, невелики.
В этот момент действует инстинкт самосохранения. Но есть кошки, которые руководствуются не только инстинктами: они обдумывают каждое действие. Если вы замечаете, что кошка не убегает, а принимает оборонительную позицию, то перед вами умный зверь.
Она понимает, что не сможет одолеть собаку, но может напугать ее. Именно поэтому кошка принимает угрожающую позу, вздымает шерсть, шипит и издает звуки. Обычно этого достаточно, чтобы отпугнуть собаку.
Эксперты полагают, что кошка использует психологические приемы и манипуляции, чтобы дать отпор собаке.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.