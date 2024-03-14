Засунуть питомца в стиралку или нет: почему кошки боятся воды и как приучить ее к банным процедурам — способ работает на все 100%

Почему кошки боятся воды

4:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — это создания своенравные, независимые и загадочные. Одной из их интересных особенностей является хроническая непереносимость купания. Почему кошки боятся воды? Вы можете удивиться, но большинство кошачьих — искусные пловцы с рождения. А вот боящийся воды кот, как известно, плавать не станет.

Фото: openverse.org by Paul Lockhart is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Почему кошки не любят купаться?

Зоологи, серьезно заинтересовавшиеся этим вопросом, пришли к выводу, что усатые совершенно не боятся воды. Они избегают купания по другим, абсолютно обоснованным причинам:

Навязанная процедура:

Кошка искренне не понимает, зачем хозяин насильно усаживает ее в ванну и моет синтетическим шампунем с неприятными парфюмерными добавками. Ароматизаторы, присутствующие в шампунях для животных, с точки зрения любимца пахнут отвратительно. Зачем терпеть купание, если мурлыка может почиститься самостоятельно?

Риск переохлаждения/перегрева:

Они не хотят замерзнуть. Между кожицей и шерстью у кошачьих расположена воздушная прослойка, играющая важную роль в терморегуляции организма. Мокрая шерсть перестает защищать кота от замерзания, а быстро высохнуть усатый друг не может. Эта же воздушная подушка защищает животное от перегрева, не позволяя палящим солнечным лучам нагревать кожу.

Усиление запаха:

По своей природе кошачьи охотятся, находясь в засаде. Мокрая шерсть пахнет гораздо сильнее, отпугивая жертву. Одновременно сильные ароматы делают кота легкой добычей для более крупного хищника.

Грязь/бактерии:

Мокрая шерсть — приглашение для пыли, грязи и разного рода бактерий, которые впоследствии попадают в желудочный тракт животного.

Смывание смазки:

Шерсть котов покрыта специальной смазкой, которая защищает волоски от ломкости, делает шевелюру роскошной и блестящей. Вода обезжиривает шерсть, ухудшая ее состояние.

Хозяева приучают любимца к купанию с раннего возраста. Некоторые породы изначально любят воду (турецкий ван, вивверина, бенгал, сиамские коты). Привить питомцу любовь к воде можно несколькими способами. Все они основаны на игре и ласке, метод кнута использовать нельзя.

Ванна — не враг

Необходимо зайти с питомцем в ванную комнату, резко его поднять и поставить в пустую ванну. Животное должно понять, что ванна не представляет угрозы. Параллельно хвалите и гладьте пушистого. Если подопечный ведет себя спокойно, включите душ и медленно (а главное — тихо) начинайте наполнять ванну.

Если сильно нервничает — отпустите бедолагу. Проделывайте манипуляцию до тех пор, пока кот не начнет чувствовать себя в ванне более-менее комфортно. Когда уровень воды поднимется на 5 см от дна, перетащите питомца из одного конца ванны в другой. Сделайте так, чтобы он подошел к вам, используя лакомство. Вскоре животное поймет — ходить по воде не страшно. Проделывайте процедуру в течение нескольких месяцев, увеличивая уровень воды.

Постепенное привыкание

Работает на котятах. Периодически ставьте миску питомца в ванную комнату и кормите его здесь, попутно включая воду (вначале устанавливайте слабый напор, потом сильнее). Котенок должен привыкнуть к шуму воды. В следующий раз поставьте в ванную таз с водой, чтобы котенок мог намочить лапки.

Новый предмет заинтересует мурлыку. Туда можно кинуть заводную игрушку или бумажный кораблик, и любимец, вероятнее всего, залезет внутрь. Повторяйте манипуляцию, увеличивая уровень воды (максимум — когда вода дойдет до животика).

Безопасная позиция

Когда вы уже знаете, почему кошки боятся воды, видео плавающих животных в интернете не должны быть для вас диковинкой. Налейте в ванну 3-5 см воды, запустите игрушки и положите поперек специальную доску (деревянную или пластиковую). Пусть мурлыка наблюдает за водой с безопасного расстояния.

Любопытство победит, и кошка рано или поздно спрыгнет вниз, желая поучаствовать в игре. В первый раз она мигом выскользнет из воды, но постепенно поймет, что она ей не угрожает. Позже можете аккуратно намочить шерсть водой. Делать это лучше при помощи черпака или стакана (звук душа напугает животное).

Общие рекомендации:

Температура воды должна быть 38-40 градусов

Кот будет ощущать себя уверенней, если лапы не будут скользить по поверхности ванны — положите на дно полотенце, резиновый коврик или тряпку

Животное всегда должно ощущать под лапами дно