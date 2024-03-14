Гарантирована бойня насмерть: как подружить своего любимого кота с новым соседом — готовьтесь, будет непросто

Как подружить двух кошек

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — сложные и тонкие существа, и непредсказуемо реагируют на появление нового пушистого соседа. Даже самые грамотные действия хозяина не гарантируют, что животные сразу подружатся. Постоянные разногласия могут подвергать питомцев стрессу, что негативно сказывается на их психическом и физическом здоровье. Вопрос о том, нужна ли вторая кошка в доме, не так прост.

Фото: openverse.org by dizznbonn is licensed under CC BY 2.0.

Врачи рекомендуют завести вторую кошку, если одного питомца хозяевам недостаточно.

Однако, есть и другие мотивы:

Желание обеспечить компаньона любимцу, особенно если животное склонно к одиночеству днем и мешает хозяевам спать ночью

Если первая кошка неприветлива и избегает контакта с людьми

Эмоциональное решение хозяев, возможно, они хотят спасти бездомного котенка

Успех сосуществования двух кошек зависит от пола животных. Если проживающий издавна питомец кастрирован или стерилизован, и такая же процедура предполагается для нового, пол "новичка" не имеет значения. Однако, два некастрированных кота могут столкнуться с агрессивным поведением и меткостью.

Если к уже кастрированному коту прибавить кошку, они могут продемонстрировать инстинкты размножения, особенно если кот ранее имел контакт с кошкой. Для того, чтобы избежать сложностей рекомендуется заводить сразу двух кошек.

Есть два основных правила:

Молодые котята легче приспосабливаются друг к другу, поэтому лучше брать их из одного помета

Чем дольше одинок животное, тем сложнее ему привыкнуть к соседу

Конфликты между двумя кошками могут возникнуть по нескольким причинам: территориальная агрессия или несовместимость характеров.

Для успешного сосуществования нескольких кошек необходимо провести тщательную подготовку:

Разумно разделите зоны для еды и сна, чтобы избежать конфликтов

Обеспечьте каждую кошку отдельным лотком, чтобы избежать напряженности

Предоставьте им несколько когтеточек для маркировки территории

Установите лежанки и полочки для уединения и отдыха каждой кошки, что поможет избежать конфликтов за пространство

Важно помнить, что сосуществование нескольких кошек требует времени и терпения, но правильная подготовка может сделать этот процесс гораздо более гладким.