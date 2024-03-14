Гарантирована бойня насмерть: как подружить своего любимого кота с новым соседом — готовьтесь, будет непросто

Кошки — сложные и тонкие существа, и непредсказуемо реагируют на появление нового пушистого соседа. Даже самые грамотные действия хозяина не гарантируют, что животные сразу подружатся. Постоянные разногласия могут подвергать питомцев стрессу, что негативно сказывается на их психическом и физическом здоровье. Вопрос о том, нужна ли вторая кошка в доме, не так прост.
Врачи рекомендуют завести вторую кошку, если одного питомца хозяевам недостаточно.
Однако, есть и другие мотивы:
Успех сосуществования двух кошек зависит от пола животных. Если проживающий издавна питомец кастрирован или стерилизован, и такая же процедура предполагается для нового, пол "новичка" не имеет значения. Однако, два некастрированных кота могут столкнуться с агрессивным поведением и меткостью.
Если к уже кастрированному коту прибавить кошку, они могут продемонстрировать инстинкты размножения, особенно если кот ранее имел контакт с кошкой. Для того, чтобы избежать сложностей рекомендуется заводить сразу двух кошек.
Есть два основных правила:
Конфликты между двумя кошками могут возникнуть по нескольким причинам: территориальная агрессия или несовместимость характеров.
Для успешного сосуществования нескольких кошек необходимо провести тщательную подготовку:
Важно помнить, что сосуществование нескольких кошек требует времени и терпения, но правильная подготовка может сделать этот процесс гораздо более гладким.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.