Зачем собаке родинки: можно ли считать их доказательством чистокровной породы

Для чего собаке родинки

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Среди знатоков собак встречается мнение о так называемых "собачьих родинках", которые предполагается присутствуют исключительно у породистых собак. Некоторые породы, как, например, немецкая овчарка, предполагают наличие определенного количества родинок, например, ровно пять. Однако некоторые источники утверждают, что их всего две. Вопрос о том, кто из них прав, и назначение этих родинок для собак вызывает интерес.

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Если необходимо найти родинки у собаки, следует быть готовым к тому, что процесс поиска может быть не так прост. Особенно если собака, как, например, немецкая овчарка, имеет черный окрас, так как родинки также имеют темный оттенок.

Визуально их может быть сложно обнаружить, однако ощупью это вполне возможно. Если окрас морды светлый, то найти родинку гораздо проще, но если собака "волосатая", то поиск может быть затрудненным, особенно на ее щеках или подбородке. Обычно родинки располагаются возле каждой щеки по две штуки, а также одна под подбородком. Жесткие вибриссы, растущие из родинок, помогают ощутить их.

Попытки определить чистокровность породы по родинкам являются неверными и неразумными, так как эти два аспекта не имеют отношения друг к другу. Для признания собаки породистой необходимо наличие родословной, а не родинок. Также, как и отсутствие пятого пальца, наличие родинок не является определителем породы собаки.

Родинки у собак выполняют определенные функции, а не просто служат элементом внешнего вида. Они являются чувствительными органами осязания, известными как вибриссы. Эти "навигаторы" помогают собаке определять направление ветра и ориентироваться в темноте. Хотя родинки могут находиться не только на морде собаки, а по всему ее телу, человеческому глазу доступны лишь наиболее крупные из них.