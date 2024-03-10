Такого лучше не допускать: на что способна кошка, когда она в ярости

Как себя ведет разъяренная кошка

0:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В заботе о кошках главное — дарить свою любовь полностью и избегать причинения им страданий или беспокойства. Иначе, ваш питомец может стать агрессивным. А какие неприятности может принести злой кот... Страшно подумать: раны, ссадины и это только малая часть!

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Раны долго будут затягиваться. Кроме того, кот может укусить и не отпускать!

Чтобы избежать этого, рекомендуется:

Много ласкать вашего питомца, угощать его лакомствами и не забывать, для чего вы приютили этого милого зверька. Помните, что мы несем ответственность за тех, кого приручили. Хорошая забота о ваших питомцах обязательно принесет благодарность со стороны них.