Черви и инфекции съедят вас изнутри: почему ни в коем случае нельзя целоваться со своей киской

Почему нельзя целоваться с кошкой

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вероятно, каждый хозяин кошки сталкивался с мнением, что поцелуи для них опасны. В то же время, многие признают, что подобные жесты иногда допустимы.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Многие считают кошек источником инфекций, а избегание контакта с ними у детей считается здоровым. Но насколько это правда?

Целовать кошку можно, но с умом. Контакт с уличными кошками может быть опасным, поэтому новый питомец должен пройти карантин и следует помыть руки после контакта с ним. Близкий контакт с домашними, здоровыми и обработанными от паразитов животными считается безопасным.

Инфекции и вирусы могут передаваться от кошек к людям. Не стоит целовать кошку в нос, особенно если она болеет, так как некоторые болезни легко передаются. Кошки могут быть источником бактерий и грибков, включая опасные для человека.

Некоторые владельцы утверждают, что ротовая полость у кошек чище, чем у людей, но они все равно могут передавать глисты и других паразитов. Шерсть и кожные выделения могут вызывать аллергии у людей, особенно если они спят с кошкой или допускают ее на постель.

Хотя кошки могут быть носителями различных инфекций, симптомы у них могут быть незаметны. Для спокойствия хозяина можно провести анализы.