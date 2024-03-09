Зачем она это делает: стало ясно, почему кошки иногда высовывают язык — эта информация заставляет задуматься

Почему кошка высовывает язык

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Выражение кошачьей мордочки с высунутым языком зачастую вызывает у людей неподдельное восхищение. Её вид просто не мог не умилять! Особенно когда это кошка с черной шерстью, при которой розовый язычок контрастно выделяется. Но мало кто задумывается о причинах такого поведения.

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Почему кошка высовывает язык?

Она может случайно заинтересоваться чем-то в процессе лизания и забыть вернуть язык в рот. Иногда она просто отвлекается на что-то и забывает о его положении. В такие моменты её взгляд зачастую фиксируется на объекте интереса, игнорируя всё остальное. Эта рассеянность знакома даже людям, поэтому для кошки это вполне естественно. В расслабленном состоянии мышцы лица не удерживают язык внутри рта, и он может высовываться наружу. Это просто показатель того, что кошке комфортно, и она отдыхает, уверенная в отсутствии опасности. Иногда неправильный прикус также может способствовать высовыванию языка, что характерно для различных пород.

При повышенной температуре окружающей среды кошка борется с перегревом, используя язык в качестве терморегулятора. Открытый рот и шипящие звуки при дыхании говорят о необходимости помочь питомцу охладиться — проветрить помещение, включить кондиционер и предложить воду. В случае неэффективности этих мер и начала слюноотделения необходимо обратиться к врачу немедленно.

Некоторые заболевания также могут вызывать высовывание языка. Например, кошки, страдающие стоматитом, могут пытаться облегчить дискомфорт, высовывая язык. Заболевания дыхательных путей также могут проявиться таким образом. Например, заложенный нос заставляет кошку приоткрывать рот для дыхания. При сердечно-сосудистой недостаточности животное пытается восстановить ритм дыхания, высовывая язык.

Высунутый язык, сопровождающийся странным поведением, является поводом для обращения к ветеринару. Язык помогает кошке избавиться от токсинов, например, при отравлении, когда происходит рвота и дыхательные пути перекрываются.

Нарушения функций головного мозга могут быть следствием психических расстройств, травмы или нервных заболеваний. В таких случаях кошка может потерять контроль над частями тела, испытывать судороги или косоглазие. Если высовывание языка происходит регулярно и не имеет логического объяснения, важно обратиться к врачу для дальнейшей консультации и диагностики.