Все полезно, что в рот полезло: стал открыт ответ о том, можно ли есть кошке собачий корм

Можно ли есть кошке собачий корм

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда кошка и собака проживают в одном доме, несмотря на свои взаимоотношения, иногда они могут попробовать пищу друг друга. Даже если они лучшие друзья и проводят вместе большую часть времени, их пищевые предпочтения могут различаться.

Фото: openverse.org by www.metaphoricalplatypus.com is licensed under CC BY 2.0.

Возможно, что кошки заинтересованы в собачьем корме из-за его аромата мяса, особенно в мясных консервах, и могут иногда поесть его из соседней миски. Также текстура корма может быть привлекательной для кошек, особенно для тех, у кого есть проблемы с поеданием своей пищи.

Однако давать кошке собачий корм не рекомендуется как основной рацион, поскольку в нем часто отсутствуют необходимые компоненты для кошачьего организма, такие как таурин, витамин А и арахидоновая кислота. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем кошки, таким как отравление и нарушения зрения. Кроме того, кошкам необходим больший уровень протеина, чем тот, который представлен в собачьем корме.

Чтобы избежать этой проблемы, владельцам рекомендуется хранить собачий корм в плотно закрытой емкости и, при необходимости, использовать специальные подставки, чтобы предотвратить доступ кошек к миске с едой для собаки. Если кошка продолжает пытаться достать еду у собаки, возможно, стоит пересмотреть рацион кошки и обратиться за советом к ветеринару.