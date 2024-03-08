Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шампуни, бальзамы и маски для "уставших" волос
Риск Альцгеймера и пространственная ориентация
Сорт баклажана "Лорд F1"
Минобороны заявило о работе ВС РФ за неделю
Туктамышева призналась, что "вообще никогда" не хотела заканчивать с профессиональным спортом
Три человека погибли вследствие пожара в частном доме в Новгородской области
В Америке задержали 24-летнего сержанта по делу о продаже секретной информации
Как провозить алкоголь на борту самолета: советы эксперта и правила авиакомпаний
Названы причины, по которым жизнь в мире "Звёздных войн" была бы просто ужасной
Все полезно, что в рот полезло: стал открыт ответ о том, можно ли есть кошке собачий корм

Можно ли есть кошке собачий корм

1:19
Зоосфера » Кошки

Когда кошка и собака проживают в одном доме, несмотря на свои взаимоотношения, иногда они могут попробовать пищу друг друга. Даже если они лучшие друзья и проводят вместе большую часть времени, их пищевые предпочтения могут различаться.

Можно ли есть кошке собачий корм
Фото: openverse.org by www.metaphoricalplatypus.com is licensed under CC BY 2.0.

Возможно, что кошки заинтересованы в собачьем корме из-за его аромата мяса, особенно в мясных консервах, и могут иногда поесть его из соседней миски. Также текстура корма может быть привлекательной для кошек, особенно для тех, у кого есть проблемы с поеданием своей пищи.

Однако давать кошке собачий корм не рекомендуется как основной рацион, поскольку в нем часто отсутствуют необходимые компоненты для кошачьего организма, такие как таурин, витамин А и арахидоновая кислота. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем кошки, таким как отравление и нарушения зрения. Кроме того, кошкам необходим больший уровень протеина, чем тот, который представлен в собачьем корме.

Чтобы избежать этой проблемы, владельцам рекомендуется хранить собачий корм в плотно закрытой емкости и, при необходимости, использовать специальные подставки, чтобы предотвратить доступ кошек к миске с едой для собаки. Если кошка продолжает пытаться достать еду у собаки, возможно, стоит пересмотреть рацион кошки и обратиться за советом к ветеринару.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Полынь — полезный сорняк на участке
Посадите этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт
"Я два года кормила бессовестного менеджера". Разгневанные клиенты "Сбера" требуют расторгнуть полис "Семейный актив"
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
Елена Зеленская чувствует, что развязка на Украине уже близка Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Лидер группы "АукцЫон" Сергей Рогожин рассказал, почему Дмитрий Нагиев ушел с Первого канала
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Толстянка начнёт цвести: простая подкормка заставит её бросать бутоны
Толстянка начнёт цвести: простая подкормка заставит её бросать бутоны
Последние материалы
Сарик Андреасян готовился к съемках фильма "Онегин" пять лет
СМИ считают, что процесс назначения нового генсека НАТО затянется
Аналитик Dota 2 Ярослав NS Кузнецов оценил обновление
Весной ожидается спрос на страховки для электросамокатов
Появилась информация о происходящем с ВСУ под Авдеевкой
В результате атаки ВСУ есть жертвы
Группа ученых выявила устойчивость к радиации у чернобыльских червей
Артист Филипп Киркоров появился на сцене в золотом костюме
Ученые ведут исследование по воскрешению мамонтов
Иосиф Пригожин сравнил поведение Аллы Пугачевой с телефонными мошенниками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников